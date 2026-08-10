'입간판 여신' 설현, 다이어트 비결 "한달 1kg씩 감량, 저녁에 '이것' 먹어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 AOA 출신 배우 설현이 화보 촬영을 앞두고 다이어트 중인 근황을 전했다.

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9일 유튜브 채널 '김설현'에는 '화보 비하인드'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 화보 촬영을 위해 이른 아침부터 스튜디오를 찾은 설현의 모습이 담겼다. 촬영을 준비하던 설현은 스태프들에게 "저 근데 좀 살 빠지지 않았냐"고 물었다.

실제로 얼굴 살이 조금 빠진 것 같다는 반응이 돌아오자 설현은 금세 신이 난 모습을 보였다. 그는 "요즘 다이어트 중이었는데 딱 1~2kg가 너무 안 빠지더라. 몇 개월 동안"이라며 그동안의 고민을 털어놨다.

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이어 "한 달에 1kg 아니면 두 달에 1kg씩은 계속 빠지고 있었는데 마지막 1~2kg가 너무 안 빠졌다. 결국에 계속 하다 보니까 빠졌다. 방법도 똑같이 했는데 그냥 오래 하니까 빠지더라. 안 빠질 때도 먹는 건 적게 먹고 있었다"고 설명했다.

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특히 설현은 "이제 일주일 잠깐 적게 먹는 걸로는 안 빠진다. 진짜 이렇게 적게 먹으면서 다이어트한 게 10년도 넘은 것 같다. 연습생 때 이후로 처음"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이어 한층 슬림해진 얼굴선을 보여준 설현은 스태프가 변화를 알아봐 주자 만족스러운 듯 미소를 지었다. 그러면서 "얼마 만에 들어가는 볼인지. 근데 여기서 딱 1kg만 더 빼려고 한다. 그래야 이 상태로 유지할 수 있을 것 같다"고 말했다.

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설현은 자신만의 식습관도 공개했다. 그는 "맥반석 계란을 사서 저녁 전 배고프면 다른 간식 대신 계란을 먹었다"며 "두 개 먹는 날도 있고, 세 개, 네 개먹는 날도 있다. 지금까지 계란을 적어도 150알은 먹었을 것 같다"고 전했다.