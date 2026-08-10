안보현, 곽튜브 옆 잔인한 전신 투샷..187cm 슈트핏 남다르네

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 안보현이 '재벌X형사2' 촬영 비하인드와 함께 크리에이터 곽튜브와의 의외의 투샷을 공개해 눈길을 끌었다.

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안보현은 8일 자신의 계정에 "오늘부터가 찐이수 #재벌형사2"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 드라마 촬영을 위해 한껏 차려입은 안보현의 다양한 모습이 담겼다. 안보현은 블랙 슈트에 화이트 셔츠, 나비넥타이를 매치한 채 거울 앞에서 셀카를 찍으며 훈훈한 비주얼을 뽐냈다.

특히 시선을 사로잡은 것은 곽튜브와 함께한 투샷이었다. 안보현은 곽튜브와 나란히 서서 자연스럽게 포즈를 취하며 의외의 조합을 완성했다. 서로 다른 분위기의 두 사람이 한 프레임에 담기면서 색다른 케미가 눈길을 끌었다.

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곽튜브는 안보현이 출연 중인 SBS 금토드라마 '재벌X형사2'에 출연하며 배우들과 호흡을 맞췄다. 극 중에서 만난 두 사람의 촬영 비하인드가 공개되면서 팬들에게도 반가움을 안겼다.

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무엇보다 안보현의 압도적인 피지컬이 돋보였다. 프로필상 키 187cm인 안보현은 곽튜브와 나란히 서자 큰 키와 넓은 어깨가 더욱 부각됐다. 여기에 깔끔한 슈트핏까지 더해지며 마치 화보 같은 분위기를 완성했다.

사진을 본 팬들은 "안보현 잔인하다", "의외의 조합", "안보현 피지컬 대박이다", "곽튜브 머리 스타일 잘 어울린다" 등 다양한 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

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한편 안보현과 곽튜브가 출연하는 SBS '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현)와 새 팀장 주혜라(정은채)의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다.

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안보현은 시즌1에 이어 진이수 역으로 돌아와 특유의 능청스러운 연기와 시원한 액션, 재벌형사다운 화려한 스타일링을 선보이며 극을 이끌고 있다. 시즌2에서도 진이수만의 유쾌한 매력을 이어가며 시청자들의 기대를 모으고 있다.