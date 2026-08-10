화사, 이번엔 18만원 '덕자찜' 먹방 터졌다…한혜진 "덕자 씨 마르겠네"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 화사가 곱창, 간장게장, 김부각에 이어 이번에는 18만 원 상당의 '덕자찜'으로 또 한 번의 먹방 신드롬을 예고했다.

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9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 화사와 한혜진이 남대문의 한 식당을 찾아 먹방을 즐기는 모습이 그려졌다.

이날 두 사람이 방문한 곳은 화사의 단골 식당이었다. 특히 이날의 메인 메뉴는 다소 생소한 이름의 '덕자찜'. 큼지막한 생선 한 마리가 통째로 등장하자 압도적인 비주얼에 시선이 집중됐다.

화사는 과거 자신이 방송에서 먹었던 음식들이 연이어 화제가 된 것을 떠올리며 "진짜 나한테 뭔가 있나"라고 신기해했다.

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실제로 화사는 '나 혼자 산다' 출연 당시 곱창 먹방으로 엄청난 화제를 모았다.

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이후 간장게장, 김부각 등 화사가 맛있게 먹는 모습이 방송을 탈 때마다 해당 음식에 관심이 쏟아지며 이른바 '화사 효과'라는 말까지 나왔다.

한혜진 역시 당시의 폭발적인 반응을 생생하게 기억하고 있었다. 그는 화사에게 "너라는 사람을 전 국민에게 알리지 않았느냐"며 먹방이 화사의 이름을 대중에게 각인시킨 결정적인 계기 중 하나였음을 언급했다.

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이번에는 '덕자찜' 차례였다.

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이날 등장한 덕자찜은 시가 18만 원 상당으로 소개됐다. 화사는 먼저 간장게장과 밥을 야무지게 비벼 먹으며 시동을 걸었고, 이어 압도적인 크기의 덕자찜까지 본격적으로 맛보기 시작했다.

화사가 특유의 복스러운 먹방을 펼치자 이를 지켜보던 스튜디오에서도 연신 입맛을 다시며 뜨거운 반응을 보였다.

특히 한혜진은 과거 화사의 곱창 먹방 이후 전국적인 관심이 쏟아졌던 것을 떠올리며 이번에도 '품절 대란'이 벌어질 가능성을 예상했다.

한혜진은 "전국 곱창이 동났는데 덕자 씨 마르겠네"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

곱창을 시작으로 간장게장과 김부각 등 먹었다 하면 화제를 불러일으켰던 화사가 이번에는 다소 생소했던 '덕자찜'을 전면에 내세우면서 또 한 번 '화사 효과'가 나타날지 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com