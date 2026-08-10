현봉식, '상남자'인 줄 알았는데 반전…"브라질리언 왁싱도 셀프로"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 현봉식이 거친 이미지와 180도 다른 섬세한 취향을 공개했다.

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고등학생 때 네일아트를 배운 것은 물론 브라질리언 왁싱까지 직접 한다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

9일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배정남이 절친 현봉식과 함께 고향 부산을 찾는 모습이 그려졌다.

이날 현봉식은 "손 좀 보려고"라며 배정남을 이끌고 네일숍을 찾았다. 예상하지 못한 장소에 도착한 배정남은 "남사스럽다"며 민망해했지만, 정작 현봉식은 자연스럽게 자리를 잡았다.

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알고 보니 현봉식에게 네일아트는 낯선 분야가 아니었다. 고등학생 시절 특별활동으로 직접 네일아트를 배웠던 경험이 있었던 것.

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현봉식은 네일을 배우게 된 독특한 계기도 밝혔다. 그는 "친구가 우리 같이 운동하는 애들은 여자친구 생기려면 세심한 걸 해야 한다고 해서 시작했다"고 회상했다.

당시 한 학기 동안 네일아트를 배웠다는 현봉식은 20여 년이 흐른 지금도 관련 지식을 기억하고 있었다. 에나멜을 물에 떨어뜨려 무늬를 만드는 '워터 마블' 기법까지 언급하며 전문 지식을 쏟아내 네일 아티스트를 놀라게 했다.

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배정남이 "얼마나 배웠냐"고 묻자 현봉식은 쑥스러운 듯 "한 학기"라고 답했다. 그러면서 "관리 한번 받고 싶었다"며 약 20년 만에 네일숍을 찾게 된 이유를 설명했다.

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유도 선수 출신에 강렬한 인상으로 각종 작품에서 묵직한 캐릭터를 소화해온 현봉식의 뜻밖의 모습에 스튜디오도 술렁였다.

서장훈은 현봉식을 두고 "겉은 테토고 속은 에겐"이라고 평가하며 반전 매력을 짚었다.

하지만 네일을 배운 원래 목표였던 '연애'에는 큰 도움이 되지 못했다고. 배정남이 "그때 배워서 여자친구 해줬나"라고 묻자 현봉식은 "여자친구가 있어야 해주지"라고 씁쓸하게 답했다.

이어 "그냥 커피숍에서 친구들 손톱 면이나 갈아줬다"고 말해 웃음을 자아냈다.

현봉식의 반전 자기관리는 네일에서 끝나지 않았다.

방문한 숍에서 왁싱도 한다는 이야기가 나오자 배정남은 장난스럽게 현봉식에게 브라질리언 왁싱을 권했다. 그러자 현봉식은 아무렇지 않게 "이미 했다. 여름이니까"라고 답해 배정남을 놀라게 했다.

더욱 놀라운 사실은 왁싱숍을 이용한 것도 아니라는 점이었다. 현봉식은 평소 겨울에도 직접 정리하며 브라질리언 왁싱 역시 '셀프'로 관리한다고 밝혀 또 한 번 반전을 안겼다.

유도 선수 출신의 강렬한 비주얼 뒤에 네일아트부터 세심한 자기관리까지 숨겨왔던 현봉식. 서장훈의 말처럼 '겉은 테토, 속은 에겐'인 예상 밖의 매력이 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com