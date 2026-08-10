김희철, "X돌았네" 폭언 하루만에 사과…"성급함이 부른 명백한 제 잘못"

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[스포츠조선 이지현 기자] 슈퍼주니어 김희철이 인천시 광복절 기념 현수막 속 태극기를 두고 강한 비판을 쏟아낸 지 하루 만에 자신의 판단이 잘못됐다며 사과했다.

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김희철은 9일 자신의 SNS를 통해 "하루 만에 사과문을 보시는 여러분들께서 황당하시겠지만 제 잘못이 있습니다"라며 장문의 글을 게재했다.

앞서 현수막 속 태극 문양이 거꾸로 표현됐다고 생각해 분노를 드러냈지만, 이후 그림의 구도 때문에 그렇게 보였다는 사실을 알게 되면서 자신의 실수를 인정한 것이다.

김희철은 "사람이 들고 있는 형태는 제대로 인지 못하고 순간 태극 그림만 보고서는 화를 냈습니다"라며 "공간감각능력 부족과 성급함이 부른 명백한 제 잘못입니다. 죄송합니다"라고 사과했다.

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성급하게 반응하게 된 배경에 대해서도 설명했다. 그는 "자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다고, 요즘 자꾸 태극기를 거꾸로 달거나 그리는 사람, 영상, 사진들이 자주 보이게 되면서 제 속에 화가 많이 쌓여 있었나 봅니다"라고 털어놨다.

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그러면서도 자신의 판단 착오라는 점을 분명히 했다. 김희철은 "하지만 그림을 깊게 보지 못한 제 잘못이고, 잘못을 하면 사과하는 게 당연한 이치기에 신중하지 못했던 저를 꾸짖어 주십시오"라며 다시 한번 고개를 숙였다.

이어 "저를 포함해 앞으로는 태극기가 다른 의미나 오해로 변질되지 않길 바랍니다"라며 "그리고 저 한국 사람 맞습니다. 강원도 횡성에서 태어났어요"라고 덧붙였다.

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이번 논란은 인천시가 제81주년 광복절을 앞두고 내건 기념 현수막에서 시작됐다. 인천시는 '빛을 되찾은 그날'이라는 문구와 함께 독립운동가가 양손으로 태극기를 들고 있는 모습을 담은 현수막을 게시했다.

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하지만 현수막 사진이 온라인을 통해 퍼지면서 일부에서 태극 문양의 빨간색과 파란색 위치가 일반적으로 보는 태극기와 반대로 배치됐다는 지적이 제기됐다.

김희철도 관련 게시물을 접한 뒤 "쳐돌았네"라는 댓글을 남기며 강하게 반응했다. 같은 슈퍼주니어 멤버 최시원 역시 김희철의 댓글에 태극기 이모티콘을 연이어 남기면서 논란에 관심이 집중됐다.

그러나 인천시의 설명은 달랐다. 문제가 된 그림은 독립운동가가 태극기를 흔드는 순간을 아래에서 위로 올려다보는 구도로 표현한 것으로, 태극기 자체를 거꾸로 그린 것이 아니라 보는 방향과 위치에 따라 태극 문양이 반대로 보일 수 있다는 취지였다.

서경덕 성신여대 교수도 해당 태극기가 잘못 그려진 '엉터리 태극기'는 아니라면서도 시민들이 오해할 가능성이 있는 표현이었다는 취지의 견해를 밝혔다.

결국 인천시는 현수막이 불필요한 오해와 논란을 불러일으킬 수 있다고 판단해 지난 8일 철거했다.

olzllovely@sportschosun.com