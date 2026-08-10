지수 눈물, 제니 동거 인터뷰, 팬 홀대 논란…블랙핑크 10주년, 진짜 이대로 끝?[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크의 10주년은 진짜 이대로 끝일까.

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블랙핑크가 8일 데뷔 10주년을 맞았다. K팝 걸그룹 최다 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100' 진입 기록, K팝 걸그룹 최초 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위와 영국 오피셜 앨범 차트 1위 동시 달성, 전세계 아티스트 중 최다 유튜브 구독자 보유, K팝 걸그룹 사상 최대 규모 월드투어 성공 등 K팝 걸그룹의 역사를 새로 써 온 블랙핑크다. 그러나 이들의 10주년은 온갖 잡음 속에 시작되며 아쉬움을 남겼다.

시작은 팬 홀대 논란이었다. 블랙핑크 완전체 활동을 주관하는 YG엔터테인먼트(이하 YG)는 데뷔 10주년을 불과 이틀 앞둔 지난 6일 '밋 앤 그릿' 개최 소식을 전했다. 행사 참여 인원은 유료 멤버십 가입자 40명으로 한정됐다. 블랙핑크의 팬덤 규모를 생각할 때는 턱없는 숫자였던데다 멤버들이 역조공 선물로 준비한 떡은 온라인 상에서 6900원에 판매되는 제품이었다는 점에서 팬 홀대 논란이 불거졌다. 여기에 행사가 30분이 채 되지 않았고, 이후 부랴부랴 진행된 라이브 방송 역시 10여분에 그쳤던 데다 일부 멤버들은 무표정한 얼굴로 심드렁하게 팬들과의 만남에 임했다는 주장이 나오며 논란은 가중됐다.

이와 함께 하루 평균 2만명 넘게 찾는 공공문화시설인 국립중앙박물관에서 소수 인원을 대상으로 한 블랙핑크의 유료 행사가 열리면서 이날 오후 2시 예정됐던 '어메이징 타일랜드 전시관람+그리기 워크숍' 일정이 변경됐고, 건물 일부 공간 출입이 통제된 것에 대한 '특혜 논란'도 나왔다. 실제 워크숍 진행자였던 일러스트레이터 이다 작가는 "2시부터 워크숍이었는데 블랙핑크 팬미팅으로 특별전시관 입장이 통제돼 강제로 강연을 3시 10분까지 늘렸다. 블랙핑크 얼굴도 못 봐 억울하다"는 글을 남기기도 했다.

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이에 맏언니 지수가 나섰다. 그는 라이브 방송을 통해 "저희도 더 많은 분들을 만나고 싶었다. 10주년이 중요한 날이라는 걸 잘 알고 있었지만 커뮤니케이션에서 문제가 있었던 것 같다. 속상했을 블링크(블랙핑크 공식 팬클럽)에게 정말 미안하고 사랑한다고 말하고 싶다"며 눈시울을 붉혔다. 지수는 행사 당일에도 팬들의 손편지를 받고 눈물을 흘렸던 것으로 알려졌다.

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지수는 평소 쉽게 눈물을 보였던 멤버가 아니었던 만큼, 팬들도 안쓰러움을 드러냈다. 이에 지수는 "제 눈물에 여러 의미를 담진 않았으면 좋겠다. 그냥 여러 감정을 모아 우리가 10년을 함꼐한 것에 대한 감동으로 정리하고 싶었다. 얘기를 안해서 생기는 오해와 서운함들이 답답하기도 하겠지만 우리 서로 축하했어야 할 10주년. 더 이상은 부정적인 얘기도, 꼬리에 꼬리를 무는 억측도 안 나오길 바라는 마음이 크다. 우리 네명 모두 너무 사랑하고 소중하게 생각하고 있다"고 입장을 전?다.

이런 가운데 제니의 최근 인터뷰도 다시 조명되고 있다. 3일 미국 매거진 코스모폴리탄은 공식 채널에 제니와의 인터뷰 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 제니는 자신의 연애관을 솔직히 공개했는데, 유독 '매력적인 룸메이트와 살아본 적 있느냐'는 질문에는 "여기까지만 하자"며 말을 아꼈다. 블랙핑크는 데뷔 초에는 멤버들이 함께 숙소 생활을 했던 만큼, 일부는 의미심장한 답이 아니겠느냐는 의심의 눈초리를 보냈다.

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블랙핑크는 현재 각자의 레이블에서 솔로 활동에 집중하고 있다. 이들의 10주년은 이대로 끝날까. 아니면 팬들의 아쉬움을 달랠 만한 메가 이벤트가 기다리고 있을까. 10년을 함께한 팬들의 순정이 지켜질 수 있길 바라는 블링크의 목소리가 크다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com