블랙핑크 지수, '눈물' 후 쏟아진 추측에 직접 해명…"로봇 아닌 사람, 의미 담지 말길"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 지수가 데뷔 10주년 행사에서 눈물을 흘린 뒤 쏟아진 여러 추측에 직접 입을 열었다.

Advertisement

9일 지수는 팬 소통 플랫폼을 통해 전날 진행된 블랙핑크 데뷔 10주년 행사와 관련한 심경을 전했다.

지수는 "어제 제가 울어서 많은 분들이 놀란 것 같다"며 "저도 사람이다. 제가 로봇이 아니라니 믿을 수 없다"고 특유의 유쾌한 화법으로 말문을 열었다.

이어 자신의 눈물을 두고 지나친 의미를 부여하지 말아 달라고 당부했다. 지수는 "제 눈물에 너무 많은 의미를 담지 않았으면 좋겠다"며 "그동안의 모든 감정을 모아, 우리가 10년 동안 함께해 왔다는 것에 감동한 것으로 정리하고 싶다"고 밝혔다.

Advertisement

특히 지수는 전날 행사에서 멤버들이 쉽게 말을 꺼내지 못했던 이유에 대해서도 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

지수는 "하고 싶은 말, 할 수 있는 말, 해도 되는 말, 굳이 하지 않아도 되는 말의 경계를 구분하기가 어렵다"며 "그래서 어제는 모두가 쉽게 입을 열기가 힘들었던 것 같다"고 설명했다.

그러면서 팬들과 블랙핑크 멤버들을 향한 각별한 애정을 드러냈다. 지수는 "그저 여러분 모두와 우리 네 명을 정말 정말 정말 많이 사랑한다고 말하고 싶었다"며 "여러분이 나에게 얼마나 소중한 존재인지 이야기하고 싶었다"고 마음을 전했다.

Advertisement

앞서 블랙핑크는 지난 8일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 데뷔 10주년을 기념하는 행사를 열고 팬들과 만났다.

Advertisement

행사에 앞서 진행 방식과 공지 등을 놓고 일부 팬들 사이에서는 아쉬움의 목소리가 나오기도 했다. 이에 지수는 팬들에게 섭섭함을 안긴 것에 대해 미안한 마음을 전했고, 행사 현장에서도 멤버들은 소통 과정에서 부족한 부분이 있었다는 취지로 사과했다.

이런 상황에서 행사를 마친 지수가 차량에서 팬들에게 인사를 건네던 중 눈물을 흘리는 모습이 포착되자 온라인에서는 그 배경을 둘러싼 다양한 추측이 이어졌다.

결국 지수가 하루 만에 직접 "너무 많은 의미를 담지 않았으면 좋겠다"고 설명하면서 눈물에 대한 확대 해석을 경계했다. 동시에 데뷔 후 10년이라는 시간을 함께한 멤버들과 팬들을 향한 벅찬 마음에서 나온 눈물이었음을 강조했다.

한편 블랙핑크는 2016년 8월 8일 데뷔해 올해 데뷔 10주년을 맞았다. 블랙핑크는 K팝 그룹을 넘어 하나의 대체불가한 글로벌 아이콘으로 자리매김했다는 평가다. 힙합 기반 사운드 위에 다양한 장르를 결합한 음악, 강렬한 퍼포먼스와 비주얼, 당당함을 앞세운 메시지는 전 세계 팬들의 폭발적인 지지를 이끌며 K팝의 외연을 확장하는 데 핵심적인 역할을 했다.

olzllovely@sportschosun.com