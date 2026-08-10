'글로벌' 서이브, '9300만 팔로워' 보유한 日 잇세이와 협업…'초코라떼' 10일 발매

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 서이브가 글로벌 행보에 박차를 가한다.

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서이브는 10일 일본 대표 크리에이터 잇세이와 함께한 신곡 '초코라떼'를 발매한다.

잇세이는 전 세계 소셜미디어에서 약 9300만 명의 통합 팔로워를 보유한 일본 대표 글로벌 크리에이터다. 이번 협업은 K팝 아티스트와 일본 대형 숏폼 크리에이터가 손잡았다는 점에서 관심을 끈다.

'초코라떼'는 '마라탕후루', '쿵쿵따'를 잇는 서이브 스토리 시리즈의 세 번째 작품이다. 어린이들에게 익숙한 손뼉놀이에서 영감을 받은, 밝고 경쾌한 팝 댄스곡으로 한 번만 들어도 귀에 맴도는 중독성 있는 멜로디와 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 손동작 안무를 더해 음악을 듣는 재미는 물론 직접 따라 하는 즐거움까지 선사한다.

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뮤직비디오는 국적과 언어가 다른 두 친구가 처음 만나 서로를 이해하고 가까워지는 과정을 하이틴 감성으로 담아냈다. 낯선 학교에서 시작된 작은 오해와 어색함이 설렘과 우정으로 이어지는 이야기를 통해 '친구'라는 보편적인 감정을 그려냈다. 밝고 사랑스러운 서이브의 매력과 잇세이의 유쾌한 에너지가 어우러지며 특별한 시너지가 완성됐다.

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팡스타는 "'초코라떼'는 단순히 음악 한 곡을 발표하는 데 그치지 않고 음악과 퍼포먼스, 숏폼 콘텐츠, 문화 교류가 유기적으로 연결되는 프로젝트"라며 "국가와 언어를 넘어 누구나 함께 따라 하고 즐길 수 있는 콘텐츠로 확장해 나갈 계획"이라고 전했다.

서이브는 지난해에도 대만의 '창작 천재'라 불리는 가수 겸 배우 이옥새와 함께 '마라탕후루' 버전2 격인 싱글 '세이 예스'를 발매하며 활발한 현지 활동을 펼친 바 있다. 이번에는 일본의 메가 크리에이터와 손잡으며 그의 글로벌 행보에 대한 관심이 높아지고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com