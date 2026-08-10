'최다 신인상' 클유아, 9월 컴백 확정…글로벌 성장세 확장

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 클로즈 유어 아이즈가 9월 컴백한다.

Advertisement

소속사 언코어는 10일 "클로즈 유어 아이즈가 9월 말 컴백을 목표로 새 앨범을 준비하고 있다"라고 밝혔다.

클로즈 유어 아이즈의 컴백은 4월 발매한 디지털 싱글 '포즈' 이후 5개월 만의 일이다.

클로즈 유어 아이즈는 미니 3집 '블랙아웃'으로 초동 판매량 57만 장, 누적 앨범 판매량 120만 장을 기록하며 탄탄한 인기를 과시한데 이어 음악방송 1위 트로피까지 거머쥐며 신인답지 않은 행보를 보여줬다. 이에 힘입어 클로즈 유어 아이즈는 각종 시상식에서 신인상을 휩쓸며 2025년 데뷔 보이그룹 가운데 최다인 신인상 9관왕을 달성했다.

Advertisement

글로벌 인기도 뜨겁다. 클로즈 유어 아이즈는 토론토, 몬트리올, 밴쿠버 등 캐나다 주요 도시를 비롯해 홍콩과 타이베이 등 다양한 도시의 무대에 오르며 현지 팬들과 직접 호흡했다. 지난달에는 타이베이 NTSU 아레나에서 열린 'ACON 2026'에서 오프닝을 장식하고 다채로운 무대를 선보여 현지 팬들의 뜨거운 반응을 끌어냈다.

Advertisement

이처럼 데뷔 이후 뚜렷한 성장 곡선을 그리고 있는 클로즈 유어 아이즈가 5개월 만의 초고속 컴백을 통해 또 어떤 변신을 보여줄지 귀추가 주목된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com