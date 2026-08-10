에반, 9월 7일 초고속 컴백 확정…글로벌 활동 박차

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 에반이 초고속 컴백을 선언했다.

Advertisement

에반이 9월 7일 미니 1집 '데스 오브 미'를 발표한다. 에반의 컴백은 6월 발표한 데뷔 싱글 '라이드 오어 다이' 이후 2개월 여만의 일이다.

'데스 오브 미'는 여러 갈래로 얽힌 감정의 고삐를 쥐고 앞으로 나아갈 것을 선언하는 앨범이다. 소속사 빌리프랩은 "전작에 이어 에반이 앨범 전반의 프로듀싱에 참여해 진솔한 내면과 미래를 향한 단단한 의지를 다채로운 사운드로 풀어냈다"라고 설명했다.

에반은 '라이드 오어 다이'를 통해 보컬과 퍼포먼스 뿐 아니라 작사 작곡 프로듀싱 능력을 입증하며 '완성형 아티스트'로서의 존재감을 각인시켰다. 또 타이틀곡 '라이드 오어 다이'로 전세계 9개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 1위, 중국 텐센트 뮤직 주간 한국 차트 1위, 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 글로벌 차트 상위권을 강타하며 여전한 글로벌 인기를 과시했다.

Advertisement

이에 에반이 새로운 음악으로 또 어떤 진심을 전할지 관심이 모아지고 있다.

Advertisement

에반은 9월 7일 오후 7시 서울 경희대학교 평화의전당에서 '에반 데뷔 쇼케이스 '데스 오브 미''를 열고 팬들과 만난다. 이에 앞서 14일(현지시각) 미국 로스앤젤레스 그래미 뮤지엄의 특별 프로그램 '스포트라이트', 16일 'KCON LA 2026', 23일 중국어권 대규모 시상식인 '2026 TIMA', 27일 '2026 케이 월드 드림 어워즈' 등 글로벌 무대에 오른다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com