전현무 "전 여자친구 집착 심해…어딜 가든 영상 통화로 확인시켰다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스' 전현무가 과거 집착이 심한 연인을 만났던 경험을 털어놓으며 "사랑이 아니다"라고 단언했다.

Advertisement

지난 9일 방송된 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스(이하 '내사패')' 5회는 '연애의 발견'을 주제로, 사랑이라는 이름 뒤에 숨겨진 사이코패스들의 심리 지배와 가스라이팅 범죄를 조명했다. 이날 방송에는 강호순, 오원춘, 김길태 등 대한민국 대표 강력범죄 피의자들을 직접 면담했던 김미영 진술분석가가 출연해 실제 범죄 심리를 분석했다.

첫 번째 에피소드 '사랑의 증명법'에서는 크로스핏 동호회에서 만나 사랑에 빠진 커플의 충격적인 이야기가 공개됐다. 첫 만남의 설렘 속에서 시작된 '하루에 뽀뽀 10번 하기', '어떤 부탁이든 들어주기' 등의 달콤한 약속이 시간이 흐르면서 점차 집착과 통제로 변질된 것. 여자친구는 남자친구의 친구 관계를 끊게 만들고 외출할 때마다 위치와 행동을 확인하는 것은 물론 사소한 실수에도 죄책감을 심어주며 심리적으로 지배하기 시작했다. 결국 남성은 점점 고립됐고, 끔찍한 학대와 폭력에도 "내가 더 잘하면 된다"라고 스스로를 탓하는 모습으로 안타까움을 자아냈다.

사연을 지켜보던 전현무는 "내가 그런 남자였다"라며 과거 연애 경험을 고백했다. 전현무는 "어디를 가든 영상 통화를 해야 했고 친구들과 만나도 일일이 확인시켜야 했다"라며 "그러다 친구들과 연락까지 끊겼다. 헤어지고 나서 가장 많이 들었던 말이 '현무야 웰컴백'이었다"라고 털어놨다. 이어 전현무는 "처음부터 저렇지 않다. 규칙이 하나씩 생기고 하나씩 들어주다 보면 어느 순간 저렇게 된다"라며 당시를 떠올렸고, 끝내 "유경험자로서 말씀드리는데 저건 사랑이 아니다"라고 단호하게 말했다.

Advertisement

충격은 여기서 끝이 아니었다. 건장했던 남성은 지속적인 폭행과 심리적 지배 속에서 체중이 55kg까지 줄었고 결국 목숨을 잃었다. 현장에서는 야구방망이와 철제 커튼봉, 가위 등이 발견돼 충격을 더했다. 특히 여자친구는 남자친구의 죽음을 독특한 성적 취향으로 인해 벌어진 것으로 위장하려 했지만 결국 남자친구가 써놓은 기록으로 인해 여자친구의 악행이 밝혀져 모두를 경악하게 했다.

Advertisement

김미영 진술분석가는 "가스라이팅은 상대가 자신의 판단을 믿지 못하게 만들고 결국 가해자에게 의존하게 만드는 심리 지배 전략"이라며 죄책감과 관계 단절에 대한 두려움이 피해자를 더욱 깊은 통제 속으로 몰아넣는다고 설명했다.

방송 말미 출연진은 "사랑이라는 감정을 이용하는 것이 가장 비열하고 잔인한 범죄인 것 같다"라며 씁쓸한 소감을 전했다.

Advertisement

한편 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'는 매주 일요일 밤 10시 20분 방송된다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com