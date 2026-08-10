존박·백진경, 유부남 유부년데 커플 연기 ‘폭발’…“왜 이렇게 잘해?”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 존박과 유튜버 명예영국인 백진경이 미국인 남자친구와 영국인 여자친구로 변신해 뜻밖의 '커플 케미'를 터뜨렸다. 실제로는 각자 결혼한 유부남·유부녀인 두 사람이 자연스러운 연애 연기를 펼치면서 누리꾼들 사이에서도 폭발적인 반응이 이어졌다.

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9일 백진경이 운영하는 '명예영국인 world' 채널에는 '미국 킹카 John, 영국 차브 Cindy'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에서 존박은 미국인 남자 '존'을, 백진경은 영국인 여자친구 '신디'를 연기했다. 두 사람은 미국과 영국의 언어와 문화 차이 때문에 사사건건 부딪히는 커플을 설정해 짧은 시트콤 같은 상황극을 완성했다.

시작부터 범상치 않았다. 신디는 존에게 영국식 영어 발음을 고집했고 존은 이를 전혀 이해하지 못하는 듯한 모습으로 맞섰다. 발음 차이부터 영국식 표현까지 사소한 단어 하나하나가 싸움의 불씨가 됐다.

식문화에서도 충돌은 계속됐다. 아이스커피를 좋아하는 존과 뜨거운 차를 고집하는 신디는 서로의 취향을 못마땅해했고 영국식 아침 식사와 베이크드빈을 두고도 티격태격했다.

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두 사람의 연기 호흡이 특히 웃음을 자아냈다. 존박은 어딘가 허술하고 단순한 미국 하이틴물 속 미식축구부 남학생을 연상시키는 캐릭터를 능청스럽게 소화했다. 백진경 역시 영국식 발음과 특유의 과장된 리액션을 밀어붙이며 '신디' 캐릭터를 끝까지 유지했다.

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보드게임을 하면서는 신디의 승부욕과 존의 답답한 반응이 맞물렸고 옷을 고르는 장면에서는 두 사람의 신경전이 최고조에 달했다. 결국 존이 관계를 끝내겠다고 선언하며 설정 속 커플은 이별을 맞았다.

하지만 시청자들은 이 '파국 연애'에 오히려 열광했다. 댓글에는 "유부남 유부녀 둘이서 저러고 있는 게 너무 웃기다", "이걸 일회성으로 끝내기엔 아깝다", "최근 본 것 중 가장 웃겼다. 시리즈로 만들어달라", "한국인과 한국계가 한국에서 미국인과 영국인을 연기하는 상황 자체가 웃기다"는 반응이 쏟아졌다.

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특히 존박의 연기력을 향한 반응이 뜨거웠다. 누리꾼들은 "진짜 미국 남자애 같다", "넷플릭스 하이틴 드라마에 나오는 미식축구부 친구 같다", "뒤로 갈수록 호머 심슨 같다", "존박 연기 왜 이렇게 잘하냐"며 폭소했다.

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백진경과 존박의 호흡에 대해서도 "둘이 어떻게 사귀게 된 설정인지 그것부터 궁금하다", "둘 다 지독하게 잘한다", "영국 하이틴과 미국 하이틴 영화를 섞어 보는 느낌"이라는 반응이 이어졌다.

영어 자막과 미국·영국식 표현을 자연스럽게 섞은 구성 덕분에 "이게 내 영어학습지다", "미드보다 낫다", "웃다가 영어 공부까지 된다"는 댓글도 눈길을 끌었다.

무엇보다 실제 부부가 아닌 데다 각자 이미 결혼한 두 사람이 영상 안에서는 누구보다 지독하게 싸우는 연인으로 몰입했다는 점이 웃음 포인트를 더했다. 한 편으로 끝내기 아깝다는 반응이 이어지는 가운데 '존과 신디'가 다시 만날 수 있을지에도 관심이 쏠리고 있다.

한편 존박은 지난달 23일 자작곡 '여름은 돌아와'로 컴백했으며 유튜브 채널 '존이냐 박이냐'를 통해서도 활발히 활동 중이다. 명예영국인 백진경은 유튜브 등을 통해 활발히 활동해오다 결혼 4년 만에 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com