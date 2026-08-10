빅뱅, 19일 데뷔 20주년 기념 'BiiG' 발매…YG "빅뱅의 현재 담은 곡"

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[스포츠조선 백지은 기자] 진짜 큰 게 온다.

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빅뱅이 데뷔 20주년 기념일인 19일 오후 6시 신곡 '빅(BiiG)'을 발매한다.

YG엔터테인먼트는 10일 공식 블로그에 '빅' 타이틀 포스터를 게재했다. 포스터는 칠흑 같은 어둠 속 파랑 빨강 노랑의 세 가지 빛과 그 아래 자리한 멤버들의 실루엣, 감각적인 'BiiiG' 타이포그래피가 어우러져 빅뱅 특유의 강렬한 아우라를 드러냈다.

신곡 '빅'은 '큰', '거대한'을 뜻하는 단어 '빅(BIG)'에서 착안한 제목이다. 빅뱅의 정체성을 익숙한 단어로 변주하며 한층 확장된 음악 세계에 대한 기대를 키운다.

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YG엔터테인먼트는"'빅'은 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅의 현재를 가장 선명하게 보여주는 곡"이라며 "오랜 시간 자신들만의 독보적인 음악 세계를 구축해온 빅뱅이 보여줄 또 다른 음악적 스펙트럼을 기대해 주셔도 좋을 것"이라고 전했다.

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빅뱅의 신곡 발표는 지난 2022년 4월 선보인 디지털 싱글 '봄여름가을겨울 (Still Life)' 이후 약 4년 4개월 만이다. 당시 빅뱅은 별도의 방송 활동 없이도 국내외 주요 음원 차트 정상을 휩쓸며 막강한 저력을 과시한 바 있다.

빅뱅은 21일 고양을 시작으로 북미 유럽 오세아니아 등 전세계 19개 도시에서 총 33회에 걸쳐 월드투어 'XX : 코스모스'를 개최한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com