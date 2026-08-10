김승현 "父 공장 화재 사건으로 이사, 동네 전체 안 좋은 일 생겨" 직접 겪은 괴담

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김승현이 직접 겪었던 괴담을 털어놨다.

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9일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '광산김씨패밀리가 겪었던 오싹한 일화들…'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김승현 장정윤 부부는 더위를 날리기 위해 과거 겪었던 오싹한 일들을 이야기했다. 김승현은 "초등학교 1~2학년 때 아버지 공장 때문에 인천에 있는 시골 마을로 이사를 갔다. 그 마을에서 겪은 귀신 이야기다. 그 마을은 산을 두 개 넘고 학교를 다닐 정도로 깡촌이었다"고 떠올렸다.

당시 큰 한옥집에서 세 가족이 세를 들어 살았다는 김승현은 "그 집에 우리만 남고 나머지는 오래 못 버티고 나갔다. 낮에는 정말 너무나 평화롭고 풍경이 좋은 집인데 밤만 되면 그 집이 스산해지면서 무서운 기운이 들어선다"며 "어릴 때 해가 진지도 모르고 놀다가 집에 가는데 첫 번째 산을 넘을 때 누가 쫓아오는 느낌이었다. 거의 집에 다 왔을 때 뒤를 돌아봤더니 나무 뒤에서 처녀귀신이 고개를 내밀면서 씨익 웃더라"라고 밝혔다.

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김승현은 "그리고 나서 일주일 뒤에 꿈을 꿨다. 네 식구가 한방에 나란히 누워서 자고 있는데 갑자기 문이 열리면서 바깥 마당이 나오더라. 나도 모르게 눈이 떠져서 주변을 봤는데 가족들이 아무도 없었다. 무서워서 문 열리는 대로 나갔는데 마루에 엄마랑 아버지랑 남동생이 고개를 숙이고 엎드려 있더라. 무서워서 아버지 옆에서 고개를 숙였다가 위를 봤더니 여자 귀신 세 명이 공중에 떠있었다"고 밝혔다.

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김승현은 "그 중 가운데 여자 귀신이 아버지한테 손가락질을 하며 '왜 이 집에 왔냐'고 뭐라하시더라. 아버지가 고개를 숙여서 설명을 하는데 신분증을 달라더라. 아버지가 신분증을 주니까 한참 보더니 사라졌다"며 "그 귀신이 가고 나서 우리 아버지는 공장에 전기로 인해 화재 사건이 발생하고 한 집은 친구네 아버지가 사고가 나고 한 집은 아버지가 자살을 했다. 이 마을에 남자들한테만 안 좋은 일이 생긴 거다. 우리 가족도 화재 사건을 겪고 결국 이사를 갔다"고 털어놨다.

김승현은 "나중에 한참이 지나고 나서 누군가한테 전해 들었는네 거기 여자 분이 한 분은 산에 나무에서 죽은 분도 있었고 한 분은 나쁜 사람에게 해코지를 당해 사망하기도 했다. 그랬던 사연이 있는 마을이 있다더라. 그래서 그 귀신이 원한을 갖고 그렇게 나타난 게 아닐까 싶다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com