600만 돌파 앞둔 '스파이더맨4'…라이즈 소희→크래비티·보넥도 관람 인증

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 2주차 주말 3일간 관객 126만 명을 동원하며 누적 관객 600만 명 돌파를 목전에 두고 있다.

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영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 2주차 주말인 7일부터 9일까지 126만 명의 관객을 동원, 뜨거운 흥행 열기를 보여주며 누적 관객수 591만 명을 기록했다. 이는 600만 관객 돌파를 바로 목전에 둔 것과 동시에, 이전 시리즈인 '스파이더맨: 홈커밍'(725만 명), '스파이더맨: 노 웨이 홈'(755만 명)의 성적 역시 곧 뛰어넘을 것으로 기대를 모으고 있다. 과연 '톰스파' 시리즈의 새로운 흥행 기록을 향해 거침없이 질주하고 있는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 시리즈 최고 흥행작에 오를 수 있을지 귀추가 주목된다.

사진 출처=크래비티 공식 인스타그램

사진 출처=라이즈 소희 위버스 포스트

사진 출처=라이즈 소희 위버스 포스트

사진 출처=보이넥스트도어 공식 인스타그램

무엇보다 개봉 이후 셀럽들의 특별한 관람 인증과 '스파이더맨 챌린지' 열풍이 연일 이어지며 화제성을 더하고 있다. 크래비티 태영, 원진, 앨런은 직접 스파이더맨 코스튬을 입고 극장을 찾아 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 관람해 눈길을 끌었다. 실제 스파이더맨을 떠올리게 하는 비주얼과 함께 직접 영화를 예매하고 시그니처 포즈를 취하는 모습까지 공개하며 작품을 향한 남다른 애정을 드러냈다. 라이즈 소희 역시 새벽 1시에 영화를 관람했다는 인증을 남기며 열기를 더한 것은 물론, 라이즈 공식 SNS에서는 극중 빌런이 타인의 정신에게 옮겨가는 점프 모습을 재현하기도 했다. 보이넥스트도어 운학과 리우 역시 벽에 거꾸로 매달린 듯한 스파이더맨의 모습을 재현하는 '스파이더맨 챌린지'에 동참해 눈길을 사로잡았다. 앞서 다양한 셀럽들의 참여로 화제를 모은 챌린지가 계속해서 확산되며 스파이더맨 열풍을 실감하게 하고 있다.

이와 함께 무더위를 단숨에 날려버리는 시원한 액션과 스파이더맨 특유의 유쾌한 재미, 가슴을 울리는 감정 서사를 향한 과몰입과 N차 관람을 다짐하는 실관람 리뷰도 폭발하고 있다. 이처럼 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 식지 않는 입소문과 화제성으로 개봉 3주차에도 장기 흥행을 이어갈 예정이다.

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한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com