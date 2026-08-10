이광기, 사위 정우영♥딸 키스에 질투하는 장인 눈빛 "요것 봐라"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이광기가 축구선수 정우영과 딸 부부의 결혼 1주년을 축하하며 애틋한 그리움을 드러냈다.

Advertisement

이광기는 지난 9일 자신의 SNS에 "딸을 시집보낸 지 벌써 1년이 지났다. 오늘 갑자기 그립다…"라는 글과 함께 딸의 결혼식 당시 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 지난해 치러진 딸 이연지 씨의 결혼식 현장이 담겼다. 특히 딸의 새로운 출발을 지켜보는 아버지 이광기의 모습이 눈길을 끌었다.

결혼식에서 직접 축사에 나섰던 이광기는 당시를 떠올리며 "축사 중 나도 모르게 오열"이라고 적었다. 실제 공개된 사진 속 이광기는 감정이 북받친 듯 눈물을 보이고 있어 딸을 시집보내는 아버지의 뭉클한 마음을 짐작하게 했다.

Advertisement

결혼 후 독일에서 신혼 생활을 하고 있는 딸 부부를 향한 그리움도 숨기지 않았다. 이광기는 나란히 서 있는 두 사람의 뒷모습이 담긴 사진에 "보고 싶은 아이들"이라는 글을 덧붙이며 애정을 드러냈다.

Advertisement

뭉클함 속에서도 유쾌한 '딸바보' 면모는 여전했다. 딸 부부가 결혼식에서 입을 맞추는 순간, 뒤에서 이를 바라보는 자신의 모습이 포착된 사진에는 "요것 봐라"라고 장난스럽게 적어 웃음을 자아냈다.

어느덧 딸의 결혼 1주년을 맞은 이광기는 1년 전 결혼식의 순간들을 다시 꺼내보며 멀리 떨어져 지내는 딸 부부를 향한 그리운 마음을 전했다.

Advertisement

한편 이광기의 딸 이연지 씨는 지난해 6월 축구선수 정우영과 결혼했다. 정우영은 독일 프로축구 분데스리가에서 활약해온 미드필더로, 현재 독일 무대에서 선수 생활을 이어가고 있다.

Advertisement

배우 손예진 닮은꼴로도 화제를 모았던 이연지 씨는 과거 JTBC '유자식 상팔자' 등 예능 프로그램에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 이광기가 운영하는 갤러리에서 아트디렉터로 근무하는 등 미술 분야에서도 활동했다. 결혼 후에는 남편 정우영과 함께 독일에서 신혼 생활을 시작했다.

olzllovely@sportschosun.com