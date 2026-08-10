유깻잎, 성형 후 퉁퉁 부어 알아보기 힘든 얼굴...충격적인 회복 과정 공개

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[스포츠조선 김수현기자] 뷰티 크리에이터 유깻잎이 윤곽 수술 후 겪었던 얼굴 붓기와 멍에 대한 경험담을 솔직하게 공개했다.

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유깻잎은 지난 9일 윤곽 수술을 앞두고 있다는 한 팬의 질문에 자신의 수술 경험을 털어놓으며 회복 과정에서 겪었던 고충을 전했다.

특히 그는 얼굴 붓기에 대해 "이 부음이라는 게 진짜 무섭달까요. 심하면 나가면 못 알아본다"고 말했다.

윤곽 수술 후 얼굴이 크게 붓는 만큼 회복 기간 동안 외출하기가 부담스러웠다는 설명이다.

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유깻잎은 자신이 직접 경험한 수술 후 모습을 공개하기도 했다. 공개된 사진에는 얼굴 곳곳에 피멍이 든 모습부터 시간이 지나면서 멍이 빠져 노랗게 변한 모습, 눈·코·입을 비롯한 얼굴 전체가 퉁퉁 부어 있는 모습까지 고스란히 담겼다.

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성형 후 회복 과정에서 나타나는 붓기와 멍을 가감 없이 공개한 유깻잎의 모습에 팬들의 관심이 쏠렸다.

현재 유깻잎은 얼굴 붓기 관리에 도움이 되는 제품을 소개하며 자신의 경험을 바탕으로 관련 정보를 공유하고 있다.

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앞서 유깻잎은 가슴 성형과 얼굴 윤곽 성형수술을 받았다고 솔직하게 밝힌 바 있다. 자신의 성형 경험을 숨기기보다 팬들과 적극적으로 공유해 화제를 모으기도 했다.

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한편 유깻잎은 최고기와 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 얻었으나 2020년 이혼했다. 현재 딸은 최고기가 양육하고 있다.

이후 유깻잎과 최고기는 TV조선 예능 프로그램 '우리 이혼했어요'에 함께 출연하며 이혼 후의 솔직한 이야기를 공개해 큰 관심을 받았다.

shyun@sportschosun.com