'김구라 아들' 그리, 17억 빚 남긴 친엄마 언급…"그래도 내가 챙겨야"[SC이슈]

유튜브 채널 '김그리' 영상화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 김구라의 아들이자 래퍼 그리(김동현)가 친어머니를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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지난 7일 유튜브 채널 '김그리'에는 '할머니와 처음 떠난 여행, 소원이 이루어진 어느 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 그리는 친할머니와 단둘이 호캉스를 떠났다. 그리는 "오늘 할머니랑 단둘이 여행을 간다. 처음이다"라며 "할머니랑 둘이 뭔가 한 적이 없지 않나. 이게 저한테는 추억"이라고 설렘을 드러냈다.

직접 운전대를 잡은 그리는 이동하는 차 안에서 할머니와 도란도란 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 '김그리' 영상화면 캡처

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먼저 김구라가 재혼 후 얻은 딸 수현 양에 대해 입을 열었다. 그리는 7세인 동생에 대해 "끼가 많다. 저는 옛날에 앞에서 말을 시키거나 누가 말을 걸면 부끄러워했는데, 수현이는 부끄러워하지 않더라"며 "걔가 연예인이 됐어야 하나 보다. 괜히 아빠 따라가서 내가 연예인이 돼서"라고 너스레를 떨었다.

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이어 자신의 어린 시절을 떠올리며 "어렸을 때부터 방송했으니까 뭘 하려고 했는지 모른다. 너무 어렸을 때부터 방송했다"고 말했다. 이에 할머니는 "아주 귀여웠다. 그때 말도 못 하게 귀여웠다"고 손자를 향한 애정을 드러냈다.

유튜브 채널 '김그리' 영상화면 캡처

그러던 중 할머니는 그리 친어머니 근황도 물었다. 그리는 "친엄마는 잘 있다. 자주 못 만난다. 멀어서. 전라도에 있다"고 답했다.

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특히 "그래도 친엄마한테는 나 뿐인데 제가 연락도 잘 드리고 한다. 제가 챙겨야 한다"고 말해 눈길을 끌었다.

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그리는 앞서 여러 방송을 통해서도 친어머니에 대한 애정을 밝혀왔다. 채널A '아빠는 꽃중년'에서는 "친엄마를 아직 보살펴야 하고 너무 사랑하기 때문에 경제적인 지원도 한다"며 "생활하시는 데 보태드리는 정도"라고 밝힌 바 있다.

또 지난 6월 자신의 유튜브 채널에서 제주도 맛집을 소개하던 중에는 "우리 엄마가 큰 빚을 지고 도피했던 곳이 제주도"라며 "진담이 90%, 농담이 10%"라고 말하기도 했다. 이어 어머니가 제주도에서 일을 배우기 위해 내려갔고, 자신 역시 어머니를 만나러 제주도를 오가면서 현지 맛집을 많이 알게 됐다고 설명했다.

앞서 김구라는 1997년 비연예인 여성과 결혼해 그리를 얻었으나, 전처의 채무와 보증 문제 등을 겪은 끝에 2015년 이혼했다. 당시 김구라가 떠안은 빚은 약 17억 원으로 알려졌으나, 김구라는 최근 방송에서 "17억 원으로 소문이 났지만 최종적인 빚은 그것보다 많았다"고 밝힌 바 있다.

이후 김구라는 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했으며, 이듬해 딸 수현 양을 품에 안았다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com