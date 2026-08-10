"이토록 슬픈 적 처음"...씨엔블루 강민혁, 반려묘 떠나보내며 비통한 심경

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 씨엔블루 강민혁이 오랜 시간 함께한 반려묘 '치치'를 떠나보낸 슬픔을 전했다. 애틋한 마지막 인사에 팬들도 "마음이 먹먹하다"며 위로를 보내고 있다.

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강민혁은 9일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 올리며 반려묘 치치와 이별한 소식을 직접 알렸다.

그는 "태어나서 이토록 가슴 아픈 슬픔은 한 번도 겪어보지 못했다"며 "이렇게까지 슬퍼본 적이 없었기에 지금까지 누군가의 깊은 슬픔을 온전히 이해하지 못했을 것"이라고 담담하게 심경을 털어놨다. 이어 "치치는 그것을 제게 알려주고 떠났다"며 "치치 같은 마음을 가진, 제게 이런 감정을 느끼게 할 존재는 앞으로 평생 없을 것 같다. 정말 많이 보고 싶을 것"이라고 그리움을 드러냈다.

강민혁은 치치를 향한 마지막 인사도 잊지 않았다. 그는 "치치의 소식은 이곳에서 마지막이겠지만 제 기억과 추억 속 치치는 그 어떤 존재보다 사랑으로 가득 차 있을 것"이라며 "정말 많이 사랑해, 치치야"라고 적어 먹먹함을 더했다.

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또 치치를 위해 함께 애써준 이들에게도 감사의 마음을 전했다. 강민혁은 "그동안 치치를 함께 아껴주고 응원해주신 분들께 깊이 감사드린다"며 "의료진 분들과 마지막 시간을 함께할 수 있도록 도와준 분들께도 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.

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갑작스러운 이별 소식에 팬들도 댓글로 위로를 보냈다.

팬들은 "치치는 민혁의 사랑을 충분히 받고 떠났을 것", "좋은 곳에서 편히 쉬길 바란다", "얼마나 힘들지 상상이 안 된다", "많이 울어도 괜찮다", "치치도 민혁을 정말 사랑했을 것"이라며 함께 슬픔을 나눴다.

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한편 강민혁은 최근 씨엔블루 멤버들과 함께 밴드 활동을 이어가고 있다. 지난 1월 정규 3집 '3LOGY'를 발매하며 컴백했고 최근에는 국내외 공연과 페스티벌 무대를 오가며 팬들과 활발히 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com