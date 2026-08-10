이민정♥이병헌, 결혼 13주년 파티...고급 파인다이닝서 '로맨틱한 밤'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 남편 이병헌과 결혼 13주년을 맞아 특별한 시간을 보냈다.

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이민정은 10일 "13번째 결혼 기념일"이라는 글을 남기며 결혼기념일을 맞은 근황을 공개했다.

공개된 사진 속 이민정은 고급 파인다이닝 레스토랑을 찾은 모습이다.

정갈하게 차려진 코스 요리와 고급스러운 식사 분위기가 눈길을 끄는 가운데, 결혼기념일을 맞아 특별한 디너를 즐기며 여유로운 시간을 보낸 모습이 담겼다.

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특히 평범한 일상이 아닌 부부에게 의미 있는 날을 기념하기 위해 마련한 특별한 저녁 식사라는 점에서 관심을 모았다. 화려한 레스토랑 분위기와 정성스럽게 준비된 음식들이 어우러지며 두 사람의 특별한 기념일을 짐작하게 했다.

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이민정은 결혼 13주년을 직접 알리며 남편 이병헌과 함께한 시간에 대한 애정을 드러냈다.

연예계 대표 배우 부부로 오랜 시간 결혼 생활을 이어오고 있는 만큼 두 사람의 결혼기념일 소식에도 팬들의 관심이 이어지고 있다.

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한편 이민정과 이병헌은 2013년 결혼식을 올렸다. 이후 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 두고 가정을 꾸리고 있다.

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shyun@sportschosun.com