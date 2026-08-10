빈지노♥미초바 아들 루빈, 엄마 쏙 빼닮은 '금발 머리' 폭풍 성장..벌써 이만큼 컸네

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 빈지노가 훌쩍 자란 아들의 모습을 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다. 특히 엄마 스테파니 미초바를 닮은 듯한 금발 머리와 한층 통통해진 모습이 눈길을 끌었다.

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빈지노는 지난 7일 개인 계정에 "마틴 파 보고 매튜가 찍어준 사진들"이라는 글과 함께 가족사진을 공개했다.

사진 속 빈지노는 아들 루빈 군을 품에 안고 환한 표정으로 카메라를 바라보고 있다. 곁에는 아내 스테파니 미초바가 함께 자리해 세 식구의 다정한 분위기를 자아냈다.

무엇보다 시선을 끈 것은 몰라보게 자란 루빈 군의 모습이었다. 얼굴은 스티커로 가려져 있었지만, 밝은 금발 머리카락과 통통하게 오른 팔다리가 고스란히 담기며 귀여운 매력을 드러냈다. 특히 금빛으로 빛나는 머리카락은 엄마 스테파니 미초바를 떠올리게 하며 더욱 눈길을 끌었다.

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아빠 품에 포근하게 안겨 있는 루빈 군의 모습에서는 어린 시절 특유의 사랑스러운 분위기도 느껴졌다. 어느새 부쩍 자란 아들의 모습에 세 가족의 행복한 일상이 그대로 전해졌다.

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빈지노와 미초바는 이날 사진에서도 각자의 개성이 돋보이는 편안하고 세련된 스타일을 선보였다. 가족과 함께 사진작가 마틴 파의 작품을 감상하는 등 여유로운 시간을 보내는 모습도 공개하며 감각적인 가족 일상을 공유했다.

한편 빈지노와 스테파니 미초바는 오랜 교제 끝에 2022년 결혼했으며, 2024년 아들 루빈 군을 얻었다.

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tokkig@sportschosun.com