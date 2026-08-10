홍진경, 쏟아진 악플에 간절한 심경 "마지막일 수 있겠다는 심정" ('도라이버6')

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[스포츠조선 이우주 기자] '도라이버6' 홍진경이 달라질 모습을 예고했다.

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9일 넷플릭스 '도라이버6' 측은 '개과천선 홍진경'이라는 제목의 영상을 게재했다.

'도라이버6' 첫 회의 드레스 코드는 잡지 모델. '토이스토리'의 제시 캐릭터로 변신한 홍진경은 "이번 회차가 사실상 우리 '도라이버' 시즌6 첫 번째 포문을 여는 중요한 시작점이다. 그래서 대기석에 있지 않고 제작진석에서 출연자 분들을 지켜보고 있었다. 오늘 여러모로 열심히 하는 모습 보기 좋고 계속 이 텐션 유지해줬으면 좋겠다"고 밝혔다.

'토이스토리' 캐릭터로 변신한 건 알았지만 정확한 캐릭터 이름까지는 몰랐던 홍진경. 이에 주우재는 "추측이 아니라 확신인데 전에 제가 코스프레 한 걸 전혀 기억하지 못하고 새로운 거라 생각하고 갖고 오신 거 같다"고 지적했고 홍진경은 "그 점 인정한다"고 쿨하게 밝혔다.

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그러면서 홍진경은 "하여튼 남다른 마음가짐으로 임해야 할 거 같다. 각오 한 마디씩 들어보자"고 밝혔고 주우재는 "각오 한마디하겠다. 저희 5명 시즌6이서는 한 명만 잘 따라와주면 정말 파이팅 넘치게 잘할 수 있을 거 같다"고 홍진경을 저격했다.

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이에 홍진경은 "저는 오늘이 정말 마지막일 수 있겠다는 심정으로 해보려 한다. 한번 지켜봐 주면 좋겠다"며 "악플도 많이 달렸다. '왜 저렇게 하냐', '성의가 없다', '일찍 죽어서 누워있을 일이냐'는 댓글 다 봤다. 이제 정말 바뀐 홍진경(을 보여드리겠다)"이라며 달라진 모습을 보여주겠다고 다짐했다.

wjlee@sportschosun.com