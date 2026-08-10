LA 혹평→애틀랜타 매진...이상준, 美공연 반전에 눈시울 "할 말 많았지만"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 이상준이 미국 로스앤젤레스(LA) 공연 혹평 논란 이후 애틀랜타에서 관객들의 뜨거운 응원을 받고 울컥한 심경을 전했다.

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이상준은 10일 자신의 SNS에 애틀랜타 공연을 마친 소감을 장문의 글로 남겼다.

그는 "코미디언이 기가 죽으면 안 되는데 기죽을까 봐 더 응원해주신 애틀랜타 여러분들 감사합니다"라며 자신을 응원해준 현지 관객들에게 고마움을 표했다.

이어 "시애틀, 미시간, 올랜도 또… 죄송해요. 미국 지리를 몰라서. 여튼 멀리서 와주신 분들 모두 감사합니다"라며 애틀랜타까지 먼 길을 찾아온 관객들에게도 감사 인사를 건넸다.

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특히 공연을 마친 뒤 쏟아진 응원 메시지를 읽으며 눈시울까지 붉혔다고 털어놨다. 이상준은 "디엠 하나도 빠짐없이 다 읽었습니다. 얼굴은 웃지만 눈시울은 뻘개져서 다아아 읽었습니다"라며 "정말 너무 감사하고 저도 여러분의 꿈을 응원하고 제 기운 다 가져가십시오"라고 전했다.

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그러면서 "'멀리 애틀랜타까지 와주셔서 감사합니다'라는 글들에 제가 더 감사하고 이 공연장을 꽉 채워주셔서 감사합니다"라고 거듭 고마움을 나타냈다.

애틀랜타 공연 매진에 대한 자부심도 드러냈다. 그는 "이 공연장 매진시킨 최초 한국 연예인입니다. ㅋ 알죠??"라고 특유의 유머를 더했다.

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이번 글은 앞선 LA 공연을 둘러싸고 일부 관람객들의 혹평이 이어진 뒤 나온 것이어서 더욱 눈길을 끈다.

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이상준은 지난 2일(현지시간) 미국 LA USC 보바드 오디토리엄에서 스탠드업 코미디 공연 '이상준쇼'를 열었다. 약 1700명의 관객이 공연장을 채우며 높은 관심을 모았지만 공연 직후 온라인에서는 음향 상태와 티켓 가격, 공연 구성 등을 두고 아쉽다는 후기가 잇따랐다.

특히 일부 관객들은 좌석에 따라 이상준의 말을 제대로 알아듣기 어려웠다며 음향 문제를 지적했다. VIP 티켓 두 장을 약 300달러(약 42만원)에 구매했다는 한 관객은 공연 내내 대사를 제대로 알아듣기 어려웠다며 스탠드업 코미디에서 가장 중요한 '말'이 제대로 전달되지 않은 데 아쉬움을 드러냈다.

티켓 가격과 공연 구성에 대한 불만도 나왔다. 150달러(약 21만원) 티켓을 구매했다는 관객은 유튜브 쇼츠 등을 통해 접했던 레퍼토리가 상당 부분 포함됐고 공연 시간도 기대보다 짧았다며 아쉬움을 나타냈다. 반면 일부 관객들은 뒤쪽 좌석에서는 음향에 큰 문제가 없었고 관객과 즉석에서 주고받는 애드리브가 재미있었다며 만족스럽다는 후기를 남기는 등 평가가 엇갈렸다.

논란이 커지자 이상준은 지난 5일 직접 해명과 사과에 나섰다. 그는 공연 당일 오전부터 공연장에 도착해 음향 점검과 리허설을 진행했으며, 공연 시작이 약 10분 늦어진 것은 관객 입장과 정리가 지연됐기 때문이라고 설명했다.

공연 전 야구장을 찾은 것을 두고 준비가 부족했던 것 아니냐는 지적이 나온 데 대해서도 LA 관객들과 공감대를 형성할 수 있는 현지 소재를 찾기 위한 일정이었다고 해명했다.

다만 일부 좌석에서 발생한 음향 문제에 대해서는 자신의 책임을 인정했다. 이상준은 "왜 꼼꼼하게 확인하지 못했는지 반성하고 있다"며 "즐겁게 웃으려고 오셨을 텐데 너무 죄송하다. 다시 한번 죄송하고 또 죄송하다"고 사과했다. 이어 "계속 연구하고 공부해 점점 나아지는 모습을 보여드리겠다"고 약속했다.

이후 북미 투어를 이어간 이상준은 애틀랜타에서는 공연장을 가득 채운 관객들의 응원과 격려를 받았다. 특히 그가 이번 글에서 "코미디언이 기가 죽으면 안 되는데 기죽을까 봐 더 응원해주신"이라고 표현한 것은 LA 공연을 둘러싼 논란 이후 자신에게 힘을 실어준 관객들을 향한 감사의 의미로 풀이된다.

이상준은 당초 하고 싶은 말이 많았다는 속내도 내비쳤다. 그는 "진짜 할 말 많아서 겁나 길게 썼다가 이게 끝이 아닌 시작이기에 앞으로 더 큰 시련이 올 거 알기에 그냥 감사하고 사랑한다 할랍니다"라며 "애틀랜타 파이팅!!!"이라고 글을 마무리했다.

olzllovely@sportschosun.com