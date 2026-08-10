"결혼하지 말았어야 했다"…오초희, ♥변호사 남편 30년 덕질 폭로에 '발칵'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 오초희가 결혼까지 다시 생각하게 한 남편의 취미를 폭로한다.

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10일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 180회에는 냉담한 남편과 열정적인 아내, '냉온 부부'가 등장한다. '냉온 부부'의 주인공은 바로, 배우 오초희와 변호사 남편. 이날 오초희는 남편과의 갈등에 간절한 마음으로 오은영 박사를 찾았다는데. 대체 두 사람 사이에 무슨 일이 있었던 것일까.

오초희는 "남편이 '이것'에 이렇게까지 진심인 줄 알았다면 결혼하지 않았을 것"이라고 밝혀 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓는다. 남편이 무려 30년 동안 '이것'을 덕질한 것은 물론, 관련 전문 장비까지 갖고 있다는 것. 심지어는 신혼여행마저 남편의 취미로 채워졌다는데.

오초희는 처음에는 그런 남편을 귀엽게 여겼지만, 어린이날을 하루 앞둔 결혼기념일에 아내와 아이들의 선물이 아닌 취미와 관련된 물건을 사 온 남편을 보고 참았던 분노가 폭발했다고. 이에 남편은 술과 담배도 하지 않는 자신에게 취미는 유일한 스트레스 해소법이라고 맞서는데. 오초희가 "도가 지나치다. 정신 차려라"라며 혀를 내두른 남편의 상상 초월의 취미는 과연 무엇이었을까.

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이어 공개된 남편의 주말 일상은 스튜디오를 더욱 긴장하게 만든다. 주말에도 쌍둥이 곁에서 일에 몰두하던 남편이 잠시 한눈을 판 사이 아찔한 상황이 연이어 벌어진 것. 이를 지켜보던 육아 선배인 MC 소유진, 문세윤, 장동민은 과몰입해 분노하고, 오은영 박사 역시 "절대 안 됩니다"라고 다급하게 외친다. 급기야 장동민은 "이건 서툰 게 아니라 노력하지 않는 것"이라고 남편에게 일침을 가한다.

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과연 남편의 깜짝 놀랄 취미의 정체는 무엇일까. 아이를 돌보는 남편의 모습에 오은영 박사와 MC들이 역대급으로 경악한 이유는 무엇이었을지. '냉온 부부'의 이야기는 8월 10일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com