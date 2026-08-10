앤 해서웨이, 만삭+배꼽 드러낸 드레스…당당한 D라인 레드카펫

사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 조민정 기자] 할리우드 배우 앤 해서웨이가 만삭 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 스타일로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다. 임신한 몸을 감추기보다 자신감 있게 드러낸 모습에 "역시 앤 해서웨이"라는 반응이 이어지고 있다.

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앤 해서웨이는 10일(한국시각) 미국 캘리포니주 LA의 한 극장에서 열린 신작 '오크 스트리트의 마지막 날' 월드 프리미어 행사에 모습을 드러냈다. 공개된 사진과 영상에 따르면 앤 해서웨이는 하늘색 케이프 스타일의 슬리브리스 톱과 와이드 데님 팬츠를 매치한 독특한 패션으로 등장했다. 무엇보다 의상 사이로 드러난 만삭의 D라인을 숨기지 않고 환한 미소와 함께 당당하게 포즈를 취해 눈길을 끌었다. 여유로운 표정으로 카메라를 응시한 그는 손을 자연스럽게 배에 올리거나 허리에 얹은 채 포토월을 즐겼다. 레드 립 메이크업과 포니테일 헤어스타일까지 더해져 임신 중이라는 사실이 무색할 만큼 우아한 분위기를 완성했다.

행사장을 찾은 취재진 앞에서도 앤 해서웨이는 다양한 포즈를 선보이며 여유로운 애티튜드를 이어갔다. 플래시 세례가 쏟아지는 가운데서도 환한 미소를 잃지 않는 모습이 인상적이었다.

팬들은 "임신도 하나의 아름다움이라는 걸 보여준다", "만삭인데도 이렇게 당당하다니 멋지다", "배를 숨기지 않는 자신감이 더 아름답다", "역시 레드카펫의 여왕"이라며 뜨거운 반응을 보냈다.

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앤 해서웨이가 출연하는 '오크 스트리트의 마지막 날'은 오는 26일 개봉 예정이다.

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현재 앤 해서웨이는 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 '오디세이(The Odyssey)'에서 페넬로페 역을 맡아 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등과 함께 출연해 인기몰이를 하고 있다. 서울 프리미어 행사를 포함해 런던, 뉴욕 등 세계 각국을 돌며 프로모션에 집중하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com