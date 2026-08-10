세븐틴 승관, 육군 군악병 최종 합격..팀 내 7번째 입대

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 세븐틴 승관이 육군 군악병으로 복무하게 됐다.

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10일 뉴스1에 따르면 승관은 육군 군악병에 지원해 최종 합격했으며, 올해 입대를 앞두고 있다.

승관의 입대로 세븐틴에서 병역 의무를 이행하는 멤버는 정한, 원우, 우지, 호시, 버논, 도겸에 이어 일곱 명으로 늘어나게 된다.

2015년 세븐틴으로 데뷔한 승관은 팀의 메인보컬로 활동하며 뛰어난 가창력과 독보적인 음색을 선보여왔다. '아낀다', '예쁘다', '아주 NICE', '손오공', '마에스트로' 등 다양한 히트곡으로 팬들의 사랑을 받았으며, 부석순 등 유닛 활동에서도 활약했다.

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예능에서도 존재감을 드러냈다. 다양한 프로그램에 출연하며 재치 있는 입담과 밝은 매력을 보여줬고, 음악 활동과 예능을 오가며 폭넓은 활약을 이어왔다.

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한편 세븐틴은 현재 멤버들의 순차적인 입대로 '군백기'를 보내고 있다. 정한은 지난 6월 소집해제해 팀 내 첫 군필 멤버가 됐으며, 원우·호시·우지가 각각 복무 중이다. 버논과 도겸 역시 입대를 앞두고 있다.

tokkig@sportschosun.com