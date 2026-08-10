린, 친정엄마 앞에서 오열한 진짜 이유…'이혼 아픔' 딛고 꺼낸 속내('미우새')

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 린이 어머니와 함께 떠난 여행에서 가슴 뭉클한 속내를 털어놓으며 눈시울을 붉힌다.

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지난 9일 SBS 예능 유튜브 채널에는 '미운 우리 새끼' 예고편 영상이 공개됐다.

이날 방송에서 린은 어머니와 단둘이 속초 여행을 떠나 특별한 시간을 보낸다.

속초 시장에 도착한 린을 본 상인들은 단번에 그를 알아봤다. 상인들은 "린 씨, 안녕하세요!", "영광이에요"라며 반갑게 인사를 건넸고, 악수를 나누는 것은 물론 린을 끌어안으며 격한 환영을 보냈다.

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딸이 사람들의 사랑을 받는 모습을 본 어머니는 "우리 딸 난리 났네"라며 기쁜 마음을 드러냈다. 이에 린은 어머니에게 "사람들이 나 알아보면 좋냐"고 물었고, 어머니는 망설임 없이 "당연히 좋지"라고 답했다.

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좋은 숙소에서 편안하게 묵을 것으로 예상했던 어머니와 달리 린은 뜻밖의 제안을 꺼냈다. 바로 '차박'이었다.

린은 아무렇지 않게 "차박 하자"고 제안했고, 어머니는 당황한 기색을 보였다. 기대했던 여행과는 사뭇 다른 계획에 어머니는 솔직하게 실망감을 드러냈다. 린이 "약간 실망스러운 것 같은데?"라고 묻자 어머니는 결국 "좀 실망했다"고 답해 웃음을 자아냈다. 그러나 이내 모녀는 함께 차박을 하며 나름의 여행 감성을 즐기기 시작했다.

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유쾌한 모녀 여행으로 이어지는 듯했던 순간, 린은 어머니를 바라보며 평소 가슴속에 담아뒀던 이야기를 꺼냈다.

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린은 "엄마 내가 문자 보낸 거 기억나냐"며 과거 어머니에게 "엄마는 꿈이 뭐야?"라고 물었던 일을 떠올렸다.

당시 어머니가 "너네들 건강하고 행복한 거"라고 답했던 것을 기억한 린은 "엄마의 꿈이 '내 행복'이구나 싶으니까 너무 짠했다"고 털어놨다.

린은 이어 "그때 엄마가 아플 때였다. 엄마가 아픈 걸 상상을 못했는데 그런 날이 오니까"라고 말하며 감정을 참지 못하고 눈시울을 붉혔다. 평소 밝고 유쾌한 모습으로 어머니와 여행을 즐기던 린이었지만, 어머니의 건강과 가족에 대한 생각을 털어놓는 순간만큼은 애써 감정을 숨기지 못했다.

한편 린은 지난해 8월 가수 이수와 결혼 11년 만에 이혼 소식을 전했다.

shyun@sportschosun.com