전현무, 前연인 얼마나 집착 심했길래…"친구까지 끊겼다"('내사패')

'내사패' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 전현무가 연인의 과도한 집착으로 인간관계까지 끊겼던 과거 연애사를 고백했다.

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지난 9일 방송된 MBN, SBS Plus '내가 만난 사이코패스'(이하 '내사패') 5회에서는 '연애의 발견'을 주제로, 사랑이라는 이름 아래 벌어지는 심리적 지배와 가스라이팅 범죄를 조명했다.

이날 강호순, 오원춘, 김길태 등 강력범죄 피의자들을 직접 면담했던 김미영 진술분석가가 출연해 범죄 심리를 짚었다.

첫 번째 에피소드 '사랑의 증명법'에서는 크로스핏 동호회에서 만나 연인이 된 커플의 사연이 공개됐다. '하루에 뽀뽀 10번 하기', '어떤 부탁이든 들어주기' 등 연애 초반 달콤하게 시작된 약속은 시간이 흐르면서 집착과 통제의 수단으로 변해갔다.

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여자친구는 남자친구가 친구들과 어울리지 못하게 하고, 외출할 때마다 위치와 행동을 확인했다. 사소한 실수에도 죄책감을 심어주며 남자친구를 심리적으로 지배했다. 결국 주변 사람들과 점점 고립된 남자친구는 학대와 폭력에도 "내가 더 잘하면 된다"며 오히려 자신을 탓했다.

'내사패' 방송화면 캡처

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이를 지켜보던 전현무는 "내가 그런 남자였다"며 자신의 과거 연애 경험을 털어놨다.

전현무는 "어디를 가든 영상 통화를 해야 했고 친구들과 만나도 일일이 확인시켜야 했다"며 "그러다 친구들과 연락까지 끊겼다. 헤어지고 나서 가장 많이 들었던 말이 '현무야 웰컴백'이었다"고 말했다.

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이어 "처음부터 저렇지 않다. 규칙이 하나씩 생기고 하나씩 들어주다 보면 어느 순간 저렇게 된다"며 당시 경험을 떠올렸다. 그러면서 "유경험자로서 말씀드리는데 저건 사랑이 아니다"라고 단호하게 말했다.

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사연 속 남성의 상황은 더욱 심각해졌다. 건장했던 남성은 지속적인 폭행과 심리적 지배를 겪으면서 체중이 55kg까지 줄었고, 결국 목숨을 잃었다. 현장에서는 야구방망이와 철제 커튼봉, 가위 등이 발견됐다.

여자친구는 남자친구의 죽음을 독특한 성적 취향 때문에 벌어진 일처럼 위장하려 했지만, 남자친구가 남겨둔 기록을 통해 범행의 실체가 드러났다.

김미영 진술분석가는 "가스라이팅은 상대가 자신의 판단을 믿지 못하게 만들고 결국 가해자에게 의존하게 만드는 심리 지배 전략"이라고 설명했다. 이어 죄책감과 관계 단절에 대한 두려움이 피해자를 더욱 깊은 통제 속으로 몰아넣을 수 있다고 분석했다.

방송 말미 출연진은 "사랑이라는 감정을 이용하는 것이 가장 비열하고 잔인한 범죄인 것 같다"며 씁쓸함을 표했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com