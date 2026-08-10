김기리♥문지인, 당근으로 아기 침대 사는 알뜰함 "출산하자마자 차도 팔 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김기리 배우 문지인 부부가 출산을 앞둔 근황을 공개했다.

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9일 유튜브 채널 '지인의 지인'에서는 '출산임박! 우리는 놀아야 한다 막달 데이트 모음집♡'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

출산을 약 한 달 앞둔 문지인 김기리 부부는 둘만의 시간을 많이 보내기 위해 데이트를 자주 즐겼다. 브런치를 먹으러 간 두 사람. 문지인은 "오빠 왜 세 개를 시켜. 두 명이서. 당근해서 돈 많이 아꼈는데"라고 메뉴를 많이 시킨 김기리에 깜짝 놀랐다.

식당에 오기 전 두 사람은 중고거래로 아기 침대를 샀다고. 문지인은 "축구보고 있다가 아기들이 3~4개월만 잠깐 쓴다는 침대가 있는데 그거 당근하러 간다"며 "우리가 하는 건 재당근이라 한다. 새 거를 사신 분이 한 번 당근을 한 거다. 그 사람이 또 팔면 그때부터 재당근이라 한다 그래서 가격이 좀 더 싸다"고 밝혔다.

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'재당근'이지만 깨끗한 침대에 만족한 두 사람. 김기리는 아기침대를 차에 실으며 "이 차는 딱 여기까지 역할을 다 하고 있다. 아기 낳는 순간 바로 팔 것"이라 밝히기도 했다.

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하지만 김기리가 메뉴를 많이 시키며 돈을 아낀 의미가 없어진 것. 문지인은 "한끼로 돈 다 날릴 거냐. 내가 왜 재당근을 한 줄 아냐. 3만원이 더 싸서 한 거다"라고 토로했지만 김기리는 "그래서 이거 하나 더 먹을 수 있는 거다"라고 받아쳤다.

문지인은 "우리가 임신하고나서 외식을 얼마나 많이 하냐"고 밝혔고 김기리는 "출산하면 외식 못한다. 장담하는데 지금 이러는 시간이 없다. 추억을 많이 쌓아야 한다. 내가 먹고 싶어서 그렇겠냐. 추억을 쌓기 위해서"라고 당당하게 말했다.

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wjlee@sportschosun.com