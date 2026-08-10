고영욱, 이번엔 박하선♥류수영 공격...“19금 영화 또 찍어라”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 또 한 번 연예계 인사들을 언급했다. 이번에는 배우 박하선과 그의 남편인 배우 류수영을 비롯해 룰라 멤버 김지현까지 거론하며 거친 발언을 이어갔다.

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최근 고영욱은 자신의 계정에 박하선의 명품 스타일을 다룬 영상을 올린 뒤 개인적인 의견을 덧붙였다.

그는 "하선 씨… 이런 모습은 예전엔 미처 몰랐네… 어차피 고시생으로선 감당이 안 될 여자였네… 이런 식이라면… 앞으로도 계속 명품 사 나를 텐데… 남편 류수영 씨가 닥치는 대로 열심히 일해야겠네… 밑 빠진 독에 물 붓기로 보이지만…"라며 비꼬았다.

여기에 류수영이 출연했던 과거 영화 '썸머타임'을 언급하면서 룰라 멤버 김지현을 함께 거론하기도 했다.

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그는 "버거워지면… 데뷔작에서 호흡을 맞춘 룰라 김지현 씨… 아직도 30이나 지난 룰라 히트곡들을 우려먹으며 나머지 멤버들과… 한물간 90년대 가수들 나오는 싸구려 행사 다니는 거 외엔 집에서 그냥 늙고 있을 텐데… 같이 썸머타임 2라도 찍든지…"라고 막말을 퍼부었다.

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박하선과 고영욱은 과거 MBC 시트콤 '하이킥! 짧은 다리의 역습'에 함께 출연한 바 있다. 다만 오랜 시간이 지난 가운데 고영욱이 박하선을 공개적으로 언급하면서 그 배경에도 관심이 쏠리는 분위기다.

한편 고영욱은 과거 미성년자를 대상으로 한 성범죄 혐의로 실형을 선고받고 복역한 뒤 출소했다. 이후 SNS를 통해 자신의 근황을 알리는 한편 여러 연예인들을 언급하는 게시물을 잇달아 올리고 있다.

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tokkig@sportschosun.com