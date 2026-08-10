장영란 아들, 초6 맞아? 169cm 엄마 키 바짝 따라왔다..."참 많이 컸다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 초등학교 6학년 아들의 놀라운 성장 근황을 공개했다.

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장영란은 지난 9일 남편 한창과 자녀들을 데리고 주말 가족 나들이에 나섰다.

가족과 함께 여유로운 시간을 보내며 일상을 공유한 장영란은 남편과 다정하게 찍은 투샷도 공개했다.

사진 속 두 사람은 나란히 서서 편안한 분위기를 자아냈다. 결혼 17년 차 부부임에도 여전히 다정한 모습이 눈길을 끄는 가운데 장영란은 "결혼 17년 차 됐는데도 아직도 서로 알아가는 중입니다"라고 적으며 변함없는 부부애를 드러냈다.

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이날 장영란은 남편과의 모습뿐 아니라 자녀들의 근황도 전했다.

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특히 방송과 유튜브 등을 통해 종종 공개했던 아들의 폭풍 성장에 놀라움을 드러냈다.

장영란은 "우리 아들 참 많이 컸다"며 훌쩍 자란 아들의 모습을 공개했다. 사진 속 아들은 어느새 엄마의 키를 거의 따라잡은 모습으로 시선을 사로잡았다.

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특히 장영란의 키가 169cm인 만큼 초등학교 6학년인 아들이 엄마와 비슷한 키까지 자랐다는 점에서 더욱 놀라움을 자아냈다. 아직 초등학교 6학년이라는 사실을 감안하면 앞으로 얼마나 더 성장할지에도 관심이 쏠린다.

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한편 장영란은 지난 2009년 3살 연하의 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

현재 방송 활동은 물론 유튜브와 SNS 등을 통해 자신의 일상과 가족 이야기를 전하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com