김희선, 2년째 연기 활동 없더니 뜻밖의 근황…'콘텐츠 디렉터' 변신 행보

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김희선이 연기 활동을 넘어 미술 전시 콘텐츠 디렉터로 활약하며 새로운 행보를 이어가고 있다.

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김희선은 10일 자신의 SNS에 현재 콘텐츠 디렉터로 참여하고 있는 전시 'ATO ; NOLJA - 도하야, 놀자!' 현장을 찾은 모습을 공개했다.

공개된 사진 속 김희선은 흰색 블라우스에 검은색 팬츠를 매치한 단정한 차림으로 전시장을 둘러보고 있다. 특히 전시를 함께 준비한 함도하 작가 등 관계자들과 나란히 앉아 포즈를 취하거나 자신의 모습이 담긴 전시 안내판 앞에서 인증샷을 남기는 등 콘텐츠 디렉터로서 현장을 직접 챙기는 모습이 눈길을 끌었다.

김희선은 단순히 전시장을 방문한 것이 아니라 이번 프로젝트에 '콘텐츠 디렉터'라는 이름으로 직접 참여했다. 현재 진행 중인 'ATO ; NOLJA - 도하야, 놀자!'는 함도하 작가의 아트퍼니처 작품을 소개하는 전시로, 김희선은 대중과 예술을 연결하는 콘텐츠 디렉터 역할을 맡았다. 실제 이번 전시는 김희선이 콘텐츠 디렉터로 참여한 K-아트 프로젝트로 소개되고 있다.

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무엇보다 김희선의 미술계 행보는 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2023년 'ATO ; 아름다운 선물'을 시작으로 꾸준히 미술 프로젝트에 참여해왔다. 이후 미국 전시를 비롯해 서울 곳곳에서 진행된 스트리트 미디어 아트 전시 등에도 참여하며 순수예술 작가들과 교류해왔다. 올해 3월 열린 'ATO ; 아름다운 선물 - 다섯 번째 이야기'에서도 콘텐츠 디렉터를 맡아 22명의 작가와 77점의 작품을 대중에게 소개했다.

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이번에는 함도하 작가와 손잡고 활동 영역을 더욱 넓혔다. 배우라는 본업에 머물지 않고 작가와 작품을 대중에게 알리는 콘텐츠 기획자로 꾸준히 활동하고 있다는 점에서 김희선의 색다른 행보가 관심을 모은다.

한편 김희선은 2024년 MBC 드라마 '우리, 집'에서 주인공 노영원 역을 맡아 열연했다. 이후 별도의 연기 작품보다는 예능과 미술 프로젝트 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다. 김희선은 전시에 앞서 각 작가의 스튜디오를 직접 방문하고, 큐레이션과 기획, 현장 실행까지 실질적인 실무 전반을 총괄하며 배우가 아닌 콘텐츠 디렉터로서의 진정성을 보이고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com