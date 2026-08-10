온유, 9월 日 싱글 발매→도쿄 단독 콘서트…열도 달군다

사진제공=그리핀엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 샤이니 멤버 온유(ONEW)가 새 싱글과 단독 콘서트로 일본 팬들과 다시 만난다.

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온유는 10일 0시 공식 SNS를 통해 일본 네 번째 싱글 '카케라-운메이노피스(KAKERA -運命のピ?ス-)'의 트레일러를 공개하고, 오는 9월 16일 발매 소식을 알렸다.

공개된 영상에는 아무것도 없는 공간에 홀로 자리한 온유가 바닥에 놓인 파란색 퍼즐 조각 하나를 발견하는 모습이 담겼다. 절제된 분위기 속에서 발견한 퍼즐 조각은 '운명의 조각'이라는 싱글 타이틀의 의미와 맞물리며 신보에 대한 궁금증을 높였다.

'카케라-운메이노피스'는 온유가 지난해 10월 발표한 일본 미니 2집 '사쿠(SAKU)' 이후 약 1년 만에 선보이는 일본 신보다. 온유 특유의 섬세하고 따뜻한 감성을 바탕으로 위로의 메시지를 전할 예정이다.

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신보 발매에 이어 현지 단독 콘서트도 연다. 온유는 오는 9월 22~23일 도쿄에서 '2026 온유 콘서트 [온유 더 라이브 : 큐](2026 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : Q])'를 개최한다.

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'온유 더 라이브'는 '믿고 듣는 라이브'를 앞세운 온유의 브랜드 공연이다. 이번 공연에서는 아티스트로서 끊임없이 질문을 던지고 자신만의 답을 찾아가는 온유의 음악적 여정을 무대 위에서 풀어낼 예정이다.

온유의 일본 네 번째 싱글 '카케라-운메이노피스'는 오는 9월 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com