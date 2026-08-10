'서울대 박사' 홍경민 아내, 한예종 교수였다 "지하철 환승음도 연주" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동상이몽2' 홍경민 아내 김유나의 놀라운 스펙이 공개됐다.

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10일 SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명' 측은 '우리가 맨날 듣는 소리의 주인공?! 아내 김유나 칭찬에 본격적인 홍경민'이라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

홍경민은 해금 연주가인 아내에 대해 "저랑 다르게 뭔가 하나 매달려서 이뤄내겠다 하면 거기에 몰두하는 집중력이나 의지가 굉장히 강하다. 어떻게 보면 가장 이상적인 코스로 공부했던 거 같다"며 "음악콩쿠르에서 꼭 이뤄내겠다고 작정하고 매달려서 금상을 받았고 국악을 어릴 때부터 해서 국악중·고등학교를 다녔고 박사 과정은 결혼한 이후에 끝냈다. 그 점에 대해 굉장히 뿌듯하게 생각한다"고 자랑했다.

김유나는 한국예술종합학교를 거쳐 서울대학교 박사과정을 졸업한 재원. 김유나는 "지금은 박사 과정 졸업하고 모교인 한국예술종합학교에서 강의를 하고 있다. 한예종을 시작으로 전남대, 경북대, 숙명여대 강의를 나가게 됐다"고 밝혔다.

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강단에 서는 것 뿐만 아니라 해금 독주회를 꾸준히 열며 30년 넘게 국악 외길 인생을 걷고 있다고. 심지어 초등학교 교과서에도 실렸다며 "아이들에게 국악이 친숙하게 다가가기 위한 프로젝트였는데 동물 소리를 해금으로 내자더라"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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이뿐만이 아니었다. 김유나는 지하철 환승음도 직접 연주한 주인공. 치열하게 국악의 길을 걸어온 김유나는 "악기는 경쟁이지 않냐. 저는 욕심도 많고 항상 1등하고 싶고 그런 상황에서 살아왔다. 그래서 애들이 꾀부리고 안 하려고 하고 이런 모습이 저로서는 이해 안 가고 안타깝다"고 토로했다.

반면 홍경민은 "좀 다른 게 있다. 저는 제치고 이기고 싶었던 적이 없었다. 그게 삶에도 투영이 됐고 저는 가수 생활도 냉면처럼 가늘고 길게 갈 것"이라며 정반대의 성향을 보여줬다. 이에 김유나는 "솔직히 말하면 아빠가 다 버려놨다"고 홍경민과 충돌하는 교육관에 대해 이야기했다.

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한편, 홍경민 김유나 부부가 출연하는 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'은 오는 11일 밤 10시 40분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com