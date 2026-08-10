루시, 첫 KSPO돔 찍고 더 멀리…亞 4개 도시서 앙코르 콘서트 개최

사진제공=미스틱

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[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 루시(LUCY)가 아시아 4개 도시로 공연 열기를 이어간다.

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루시는 오는 10월 23~25일 서울 고려대학교 화정체육관에서 앙코르 콘서트 '2026 루시 9번째 콘서트 '아일랜드'(2026 LUCY 9TH CONCERT 'ISLAND', 이하 '아일랜드')를 개최한다.

'아일랜드'는 '흩어졌던 꽃잎들이 다시 섬으로 불어와 우리를 빛으로 물들인다'라는 메시지를 바탕으로, 루시의 시작점인 '루시 아일랜드(LUCY ISLAND)'의 서사를 담아낸 아홉 번째 단독 콘서트다.

루시는 앞서 데뷔 후 처음으로 KSPO 돔에 입성한 데 이어 타이베이, 대구, 요코하마에서 단독 콘서트를 성황리에 마쳤다. 여기에 국내외 팬들의 성원에 힘입어 홍콩, 싱가포르, 방콕 등 새로운 도시까지 앙코르 공연 개최를 확정하며 활동 반경을 더욱 넓힌다.

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이번 앙코르 콘서트에서는 루시 특유의 청량한 감성과 에너제틱한 밴드 퍼포먼스를 앞세워 팬들과 다시 한번 호흡할 예정이다.

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앙코르 콘서트는 10월 23~25일 서울을 시작으로 11월 3일 홍콩, 11월 14일 싱가포르, 11월 28일 방콕까지 아시아 4개 도시에서 펼쳐진다.

루시의 앙코르 콘서트 '아일랜드' 서울 공연은 오는 10월 23~25일 고려대학교 화정체육관에서 열린다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com