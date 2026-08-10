조인성, 팬 손 '와락' 감싸 쥔 '심박수 폭발' 무대인사..."이러면 반칙"

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 조인성이 예상 밖의 팬서비스로 팬들의 설렘을 자아냈다.

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지난 9일 한 온라인 커뮤니티에는 '화제 중인 조인성 팬서비스'라는 제목의 게시물이 올라왔다. 게시물에는 지난 8일 영화 '호프' 무대인사 현장에서 촬영된 약 4초 분량의 영상이 함께 공개됐다.

영상 속 한 팬은 무대로 이동하는 조인성에게 하이파이브를 요청했다. 그런데 조인성은 팬의 손을 마주치는 대신 그대로 감싸 쥐는 남다른 팬서비스를 선보였다.

예상하지 못한 조인성의 행동에 영상을 본 누리꾼들은 뜨거운 반응을 보였다. "저 얼굴로 저렇게 하면 반칙 아니냐", "몰래 사귀는 커플 같다", "심박수 두 배 이벤트" 등의 댓글이 이어졌다.

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한편 영화 '호프'는 비무장지대 호포항에 정체불명의 호랑이가 나타났다는 소식이 전해지면서, 출장소장 범석과 순경 성애, 마을 청년 성기가 마을을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 작품이다.

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황정민이 범석 역을 맡았으며, 조인성은 성기 역으로 출연한다. 정호연 역시 순경 성애 역을 맡아 황정민, 조인성과 호흡을 맞췄다.

tokkig@sportschosun.com