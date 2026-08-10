'암살자(들)' 허진호 감독 "개봉 전 토론토영화제 초청, 작은 선물 받은 기분"

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 기자간담회 참석한 허진호 감독. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 허진호 감독이 영화 '암살자(들)'로 토론토국제영화제에 초청받은 소감을 전했다.

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허진호 감독은 10일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '암살자(들)' 제작보고회에서 "개봉 전에 작은 선물을 받은 기분"이라며 "좋은 시작을 하게 됐다"라고 했다.

9월 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

'암살자(들)'은 개봉 전 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐다. 허 감독은 "개봉 전에 작은 선물을 받은 기분이다. 토론토영화제로부터 처음 연락받았을 때 배우들의 연기에 대한 칭찬이 많았다"며 "좋은 시작인 것 같다"고 감격을 드러냈다.

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그는 연출에 중점을 둔 부분에 대해 "실제 사건을 모티브로 했기 때문에, 사건을 바라볼 때 균형을 맞추려고 했다. 자료조사와 인터뷰를 하면서 어떤 한쪽에만 선입견을 가지지 않으려고 했다. '암살자(들)'의 장르가 미스터리 추적극인데, 추적극에 맞게 긴장감 있고 속도감 있게 만들고자 했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com