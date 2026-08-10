'암살자(들)' 이민호 "신입 기자로 변신, 활어 같은 모습 보여주고 싶었다"

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 이민호. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이민호가 '암사자(들)'에서 기자를 연기한 소감을 전했다.

Advertisement

이민호는 10일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '암살자(들)' 제작보고회에서 "영일은 좋은 집안에서 자라왔지만, 진실의 가치를 쫓기 위해 기자가 된 인물"이라고 했다.

9월 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

이민호는 열정 넘치는 신입 기자 영일로 변신했다. 그는 자신이 맡은 역할에 대해 "영일은 좋은 집안의 환경에서 자라온 인물이다. 그 시대에 타협하고 집안의 기대에 부응하기 위해 안정적인 길로 갈 수 있던 청년이 자신의 신념과 진실의 가치를 쫓기 위해 기자실에 들어간다"고 소개했다.

Advertisement

이어 연기하면서 가장 신경 썼던 부분에 대해 "전문적인 기자보단, 그 순간을 경험하는 느낌으로 연기하려고 했다"며 "모든 공간과 상황들이 날것처럼 느껴지면서 자유롭게 연기할 수 있었다"고 전했다. 그러면서 "저도 어디에서 막내하기 쉽지 않은 나이"라며 "영일이 활어 같았으면 좋겠다고 생각하며 연기했다. 좋은 환경에서 올곧게 자랐지만, 가슴 한켠에 채워지지 않은 무언가를 갈망하는 인물이다. 기자라는 직업과 재환의 밑에서 사회적 경험을 하면서 성장하고 단단해지고, 진실에 대한 가치를 믿으면서 자유를 꿈꾸는 인물인 것 같다"고 덧붙였다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com