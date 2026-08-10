'암살자(들)' 유해진 "박해일 눈빛 부러워…더 깊어진 것 같아"

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 유해진. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유해진이 '암살자(들)'에서 더 깊어진 박해일의 눈빛을 보고 감탄했다.

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유해진은 10일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '암살자(들)' 제작보고회에서 "박해일의 눈이 부럽다. 뚝심이 있고, 이번 작품에선 더 깊어진 것 같다"라고 했다.

9월 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

유해진은 사건을 수사하는 형사 철구 역을 맡았다. 그는 "철구는 실제로 사건 현장을 목격했고, 직업이 경찰이다 보니 본능적으로 사건에 의문을 갖고 발로 뛴다"고 말했다.

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이어 '암살자(들)'만의 매력에 대해 "연기를 잘하는 배우들이 많이 나오기 때문에 밀도 높은 시너지가 생성된다"며 "또 이모개 촬영감독님과 이성환 조명감독님이 늘 함께 작업하셨다. 예고편에서도 나왔지만, 공간을 보여주는 영상이 기가 막힌다"고 귀띔했다.

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또 박해일, 이민호와의 연기 호흡에 대해 "박해일의 눈이 부럽다. 뚝심이 있고, 이번 작품에선 더 깊어진 것 같다. 이민호는 정말 똑똑하다. 연기할 때도 그렇고 자신의 주관을 이야기할 때 제가 귀담아듣게 된다"고 전하며 극찬을 아끼지 않았다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com