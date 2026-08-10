'물어보살' 해리성 장애 사연자 재등장…"인격 5~7개 보유, 가슴수술은 포기했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 해리성 장애로 여성 인격을 보유해 성 정체성에 혼란을 겪던 사연자가 다시 등장해 근황을 전했다.

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오늘 (10일) 밤 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 377회에서는 큰 화제를 모았던 레전드 출연자들이 한자리에 모여 기적 같은 근황과 그 후의 이야기를 전한다.

이날 방송에서는 해리성 장애로 가슴 성형수술까지 고려하며 극심한 정체성의 혼란을 겪었던 사연자가 한층 건강하고 밝아진 모습으로 등장한다. 그는 "방송 이후 따뜻한 응원 댓글에 큰 감동을 받았다"면서 "덕분에 가슴수술을 포기하고, 여성호르몬 투여도 전면 중단했다"라며 근황을 밝혀 두 보살들을 놀라게 한다.

끊임없이 주도권을 찾기 위해 노력한 그는 치열한 자립 과정을 거쳐 현재는 헬스장과 펜션을 접목한 '헬스스테이'의 사장님으로 변신한 근황을 공개한다.

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하지만 그는 여전히 5~7개의 인격을 보유하고 있다는 검사 결과를 받고 있으며, 또다른 인격이 나타나 기억을 잃을까 두려운 마음을 털어놓으며, 자신을 오해하거나 무서워하지 않고 받아주길 바라는 진솔한 마음을 전할 예정이다.

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앞서 지난해 출연한 사연자는 "F44.8이라고 해리 장애가 있어서 인격 3개를 갖고 있다"라며 피트니스 업계 경력 19년 차의 헬스 트레이너로 일하는 40대 남성 인격 '오성진', 셀카 찍는 것을 좋아하는 30대 여성 인격 '강순', 개인정보 노출에 민감한 인격 '관리자'가 있다고 본인을 소개한 바 있다.

한편 화제의 인물들이 전하는 가슴 따뜻한 변화와 감동의 근황은 오는 10일 밤 8시 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에서 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com