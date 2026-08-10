'암살자(들)' 박해일 "허진호 감독님과 '덕혜옹주' 이후 10년만, 다시 찾아주셔서 감사해"

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 박해일. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해일이 영화 '암살자(들)'로 10년 만에 허진호 감독과 재회한 소감을 전했다.

Advertisement

박해일은 10일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '암살자(들)' 제작보고회에서 "감독님이 10년 만에 저를 다시 찾아주셔서 감사드린다"라고 했다.

9월 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

신문사 사회부 부장 재환으로 분한 박해일은 "작품 속 시대적 배경이 1974년대인데 제가 태어나기 전의 이야기라 당시 공간과 시대의 느낌이 궁금했다"며 "허 감독님의 전작들을 보면 공간에 대한 디테일이 있다. 특히 신문사의 공간을 미술팀이 잘 만들어줬는데 마법 같았다. 소품과 공간이 배우에게 굉장히 많은 도움을 줬다"고 전했다.

Advertisement

박해일은 2016년 '덕혜옹주'에 이어 10년 만에 허 감독과 재회했다. 그는 "감독님이 10년 만에 저를 다시 찾아주셔서 감사드린다. 감독님이 새 캐릭터를 제안해 주시면서 '쉽진 않겠지만, 단단하고 노련미 있게 밀고 나가는 캐릭터를 연기해 줬으면 좋겠다'고 하셨다. 믿고 맡겨 주셔서 감사하지만, 부담스럽기도 했다"고 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

이를 들은 허 감독은 "재환 캐릭터는 굉장히 논리적으로 생각한다"면서 "대본을 봤을 때부터 박해일 씨가 생각이 났다"고 신뢰감을 드러냈다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com