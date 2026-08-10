[SC현장] "극장 혈색 더 좋아지길"…'암살자(들)' 유해진·박해일·이민호, 추석영화 흥행 정조준(종합)

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 포토타임 포즈를 취하고 있는 허진호 감독, 배우 유해진, 박해일, 이민호. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 박진감 넘치는 대본부터 배우들의 안정적인 연기 호흡, 감각적인 연출까지 흥행 삼박자가 맞춰졌다. 영화 '암살자(들)'이 올해 추석 극장가의 기대작으로 주목을 받고 있다.

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'암살자(들)' 제작보고회가 10일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 유해진, 박해일, 이민호와 허진호 감독이 참석했다.

9월 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 기자간담회 참석한 허진호 감독. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

'암살자(들)'은 개봉 전 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐다. 허 감독은 "개봉 전에 작은 선물을 받은 기분이다. 토론토영화제로부터 처음 연락받았을 때 배우들의 연기에 대한 칭찬이 많았다"며 "좋은 시작인 것 같다"고 감격을 드러냈다.

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그는 연출에 중점을 둔 부분에 대해 "실제 사건을 모티브로 했기 때문에, 사건을 바라볼 때 균형을 맞추려고 했다. 자료조사와 인터뷰를 하면서 어떤 한쪽에만 선입견을 가지지 않으려고 했다. '암살자(들)'의 장르가 미스터리 추적극인데, 추적극에 맞게 긴장감 있고 속도감 있게 만들고자 했다"고 전했다.

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 유해진. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

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유해진은 사건을 수사하는 형사 철구 역을 맡았다. 그는 "철구는 실제로 사건 현장을 목격했고, 직업이 경찰이다 보니 본능적으로 사건에 의문을 갖고 발로 뛴다"고 말했다.

이어 '암살자(들)'만의 매력에 대해 "연기를 잘하는 배우들이 많이 나오기 때문에 밀도 높은 시너지가 생성된다"며 "또 이모개 촬영감독님과 이성환 조명감독님이 늘 함께 작업하셨다. 예고편에서도 나왔지만, 공간을 보여주는 영상이 기가 막힌다"고 귀띔했다.

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또 박해일, 이민호와의 연기 호흡에 대해 "박해일의 눈이 부럽다. 뚝심이 있고, 이번 작품에선 더 깊어진 것 같다. 이민호는 정말 똑똑하다. 연기할 때도 그렇고 자신의 주관을 이야기할 때 제가 귀담아듣게 된다"고 전하며 극찬을 아끼지 않았다.

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 박해일. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

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신문사 사회부 부장 재환으로 분한 박해일은 "작품 속 시대적 배경이 1974년인데 제가 태어나기 전의 이야기라 당시 공간과 시대의 느낌이 궁금했다"며 "허 감독님의 전작들을 보면 공간에 대한 디테일이 있다. 특히 신문사의 공간을 미술팀이 잘 만들어줬는데 마법 같았다. 소품과 공간이 배우들에게 굉장히 많은 도움을 줬다"고 전했다.

박해일은 2016년 '덕혜옹주'에 이어 10년 만에 허 감독과 재회했다. 그는 "감독님이 10년 만에 저를 다시 찾아주셔서 감사드린다. 감독님이 새 캐릭터를 제안해 주시면서 '쉽진 않겠지만, 단단하고 노련미 있게 밀고 나가는 캐릭터를 연기해 줬으면 좋겠다'고 하셨다. 믿고 맡겨 주셔서 감사하지만, 부담스럽기도 했다"고 솔직하게 털어놨다. 이를 들은 허 감독은 "재환 캐릭터는 굉장히 논리적으로 생각한다"면서 "대본을 봤을 때부터 박해일 씨가 생각이 났다"고 신뢰감을 드러냈다.

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 이민호. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

이민호는 열정 넘치는 신입 기자 영일로 변신했다. 그는 자신이 맡은 역할에 대해 "영일은 좋은 집안 환경에서 자라온 인물이다. 그 시대에 타협하고 집안의 기대에 부응하기 위해 안정적인 길로 갈 수 있던 청년이 자신의 신념과 진실의 가치를 쫓기 위해 기자실에 들어간다"고 소개했다.

연기하면서 가장 신경 썼던 부분에 대해 "전문적인 기자보단, 그 순간을 경험하는 느낌으로 연기하려고 했다"며 "모든 공간과 상황들이 날것처럼 느껴지면서 자유롭게 연기할 수 있었다"고 전했다. 그러면서 "저도 어디에서 막내하기 쉽지 않은 나이"라며 "영일이 활어 같았으면 좋겠다고 생각하며 연기했다. 좋은 환경에서 올곧게 자랐지만, 가슴 한켠에 채워지지 않은 무언가를 갈망하는 인물이다. 기자라는 직업과 재환의 밑에서 사회적 경험을 하면서 성장하고 단단해지고, 진실에 대한 가치를 믿으면서 자유를 꿈꾸는 인물인 것 같다"고 덧붙였다.

10일 용산CGV에서 영화 '암살자(들)' 제작보고회가 열렸다. 포토타임 포즈를 취하고 있는 배우 유해진, 박해일, 이민호. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.10/

'암살자(들)'은 올 추석 극장가에서 관객과의 만남을 앞두고 있다. 앞서 '왕과 사는 남자'로 설 연휴를 장악한 유해진은 "설에 생각지도 못하게 많은 관객 분들이 '왕과 사는 남자'를 봐주셨다. '암살자(들)' 역시 그랬으면 좋겠다. 영화의 흥행은 삼박자가 잘 맞아야 가능하다. 이번 작품도 열심히 했기 때문에 많은 분들이 봐주셨으면 좋겠다"며 "다행히 '왕과 사는 남자' 이후 극장가가 혈색이 돌고 있는 것 같다. '암살자(들)' 덕분에 더 혈색이 돌았으면 하는 바람이 있다"고 간절함을 내비쳤다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com