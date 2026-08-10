온주완, 상탈 복근에 '비밀 목표' 공개…♥방민아 "난 알려주면 안 돼?" 달달 신혼

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 온주완이 꾸준한 운동으로 완성한 탄탄한 몸매를 공개한 가운데, 아내 방민아와의 유쾌한 댓글 대화까지 눈길을 끌었다.

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온주완은 9일 자신의 SNS에 "운동 목표 생김. 그것은 비밀"이라는 글과 함께 헬스장에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 온주완은 운동에 한창인 모습이다. 상의를 탈의한 채 거울 앞에 선 그는 선명하게 자리 잡은 복근과 굵은 팔 근육, 탄탄한 가슴 근육을 드러냈다. 또 다른 사진에서는 민소매 운동복을 입고 벤치에 앉아 거울 셀카를 남겼다. 42세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 군살 없이 다져진 몸과 넓은 어깨가 시선을 끈다.

특히 온주완은 남다른 운동 결과만 공개했을 뿐 새롭게 세운 목표가 무엇인지는 밝히지 않아 궁금증을 더했다.

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이에 아내 방민아가 직접 등장했다. 방민아는 "난 알려주면 안 돼?"라고 댓글을 남기며 남편의 '비밀 목표'에 관심을 보였다. 그러자 온주완은 "전에 말씀드렸는데요"라고 답해 웃음을 자아냈다. 결혼 후에도 장난기 넘치는 두 사람의 자연스러운 티키타카가 신혼의 달달한 분위기를 고스란히 보여줬다.

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온주완은 앞서 방송에서도 방민아와의 결혼 생활에 대한 만족감을 숨기지 않았다. 지난 4월 MBN '전현무계획3'에 출연해서는 신혼 생활에 대해 "너무 좋다"고 말하며 아내를 향한 애정을 드러낸 바 있다.

한편 온주완과 방민아는 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'를 통해 처음 인연을 맺었다. 이후 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 다시 만나 가까워졌으며 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 7월 결혼 소식을 공식 발표한 뒤 같은 해 11월 가족과 가까운 친인척들의 축복 속에 비공개 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com