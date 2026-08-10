가인, 긴 자숙 후 '달라진 비주얼'…2PM 완전체 사이서 포착된 근황

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 가인이 2PM 콘서트 현장을 찾으며 오랜만에 반가운 근황을 전했다.

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가인은 10일 자신의 SNS에 2PM 공식 계정을 태그하며 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 공연을 마친 2PM 멤버들과 백스테이지에서 만난 가인의 모습이 담겼다. 멤버들 가운데 선 가인은 브이 포즈를 취하며 단체 사진을 남겼고, 2PM 멤버들 역시 가인을 둘러싸고 손가락으로 가리키거나 포즈를 취하며 반가움을 드러냈다.

특히 오랜 기간 공식 활동이 뜸했던 가인의 근황인 만큼 이전과 사뭇 달라진 분위기에도 눈길이 쏠렸다. 모자 아래로 드러난 가인의 얼굴은 과거 활동 당시와는 또 다른 성숙한 분위기를 풍겼다. 오랜만에 접하는 모습에 한눈에 알아보기 어려울 정도로 이미지가 달라졌다는 인상을 주기도 했다.

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가인은 공연을 직접 관람한 모습도 공개했다. 무대 위에서 공연 중인 2PM의 모습을 촬영해 공유하는가 하면, 객석에서 옥택연의 모습을 담은 사진에는 "영크크ㅋㅋㅋ 2PM"이라는 멘트를 덧붙이며 유쾌한 분위기를 전했다.

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최근 공식 활동이 뜸했던 가인이 밝은 모습으로 공연장을 찾은 만큼 그의 근황에도 관심이 쏠렸다.

2PM은 지난 8일부터 9일까지 인천 인스파이어 아레나에서 '2026 2PM Concert "THE RETURN" in INCHEON'을 개최했다.

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한편 가인은 2021년 프로포폴 불법 투약 사실이 뒤늦게 알려지면서 활동을 사실상 중단했다. 당시 소속사 측은 가인이 2019년 프로포폴과 관련해 약식기소돼 벌금 100만원 처분을 받은 사실을 인정하고 사과했다. 소속사는 활동 중 크고 작은 부상이 누적되면서 오랫동안 심한 통증과 우울증, 수면장애를 겪었다고 설명하기도 했다.

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이후 긴 자숙 기간을 보낸 가인은 한동안 연예계 활동에서 모습을 보기 어려웠다. 그러다 브라운아이드걸스 멤버들과 함께 모습을 드러내거나 2AM 조권과 다시 호흡을 맞추는 등 조금씩 근황을 전해왔다. 이번에는 2PM 콘서트 현장에서 밝은 모습이 포착되며 다시 한번 팬들의 관심을 모으고 있다.

olzllovely@sportschosun.com