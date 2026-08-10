홍진경, 훈남 모델들과 산 정상에…이혼 후 홍일점 된 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 홍진경이 모델 친구들과 함께 등산을 즐기는 근황을 공개했다. 이혼 후에도 변함없는 건강한 일상과 특유의 유쾌한 분위기가 눈길을 끌었다.

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홍진경은 9일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올리며 근황을 전했다. 공개된 사진에는 홍진경이 남성 모델들과 함께 산 정상에 올라 기념사진을 남기는 모습이 담겼다. 편안한 등산복 차림의 홍진경은 캡 모자와 긴팔 티셔츠를 착용한 채 카메라를 향해 환하게 미소짓는 모습. 뒤로는 남성 모델들이 브이 포즈를 취하거나 장난스러운 표정으로 포즈를 맞추며 화기애애한 분위기를 연출했다. 홍진경은 사진 위에 "등산하는 모델들의 모임. '지쳤나요'"라는 문구를 더해 웃음을 자아냈다.

이어진 사진에서는 하산 후 휴식을 취하는 모습도 공개했다. 또 단체 사진을 찍으며 끈끈한 우정을 자랑했다. 특히 큰 키와 늘씬한 체격을 자랑하는 모델들 사이에서도 홍진경은 자연스럽게 어우러지며 여전한 모델 포스를 뽐냈다.

팬들은 "모델 모임이라 비율이 다르다", "홍일점인데도 전혀 안 밀린다", "보기만 해도 건강한 에너지", "등산도 화보 같다", "지쳤나요가 너무 웃기다" 등의 반응을 남겼다.

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홍진경은 최근 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전한 뒤에도 특유의 밝은 모습으로 팬들과 소통을 이어가고 있다. 개인 SNS를 통해 일상을 꾸준히 공유하는 것은 물론 방송과 유튜브 활동도 활발히 이어가는 중이다.

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한편 홍진경은 현재 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'을 비롯해 다양한 예능 프로그램에서 활약 중이다. 최근에는 넷플릭스 예능 '도라이버'에 출연하며 특유의 입담과 예능감을 선보이고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com