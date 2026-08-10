송가인, '차량 80% 파손' 교통사고 트라우마 고백 "운전면허도 못 따, 너무 무섭다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 송가인이 교통사고 트라우마를 고백했다.

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10일 송가인의 유튜브 채널에서는 ''네? 타자마자 실격이요??????' 41년 만에 운전면허 도전한 트롯여제 송가인 트라우마를 극복하고 생애 첫 운전면허를 딸 수 있을지!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

운전 면허를 따기 전 실내 모의 주행을 하러 온 송가인은 "운전면허를 따기 위해 와봤다. 41살인데 아직 운전면허가 없다. 운전을 하고 싶어서 따고 싶은 건 아니고 제가 교통사고가 많이 났다. 차 사고에 대해 트라우마가 있어서 많이 무서워한다. 안전거리 유지 안 하면 불안해하는 게 있다"며 "운전면허를 못 딸 거 같다. 필기시험에서부터 떨어질 거 같다. 필기 떨어지면 바보라고 하던데"라고 걱정했다.

송가인은 2019년 새벽 스케줄을 마치고 귀가하던 중 전북 김제시 인근 호남고속도로에서 화물차와 추돌하는 교통사고를 당했다. 당시 송가인이 탄 차량이 80%나 파손되는 대형사고였으나 다행히 송가인은 큰 외상은 없다고 전해졌다.

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안전교육을 받은 후 본격적인 모의 주행을 해본 송가인. 송가인은 잔뜩 긴장한 채 굳은 얼굴로 주행에 임했다. 긴장한 모습과 달리 송가인은 금세 운전에 능숙해진 모습. 선생님 역시 "사고 안 내고 여기까지 온 게 대단하다"라고 칭찬했다. 하지만 송가인은 "선생님 저는 안 될 거 같다"고 토로했고 선생님은 "아니다. 충분하다. 여기 처음 오신 분들 중 상위 1%"라고 송가인을 격려했다.

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운전 연습을 마친 후 송가인은 "저는 자전거도 못 탄다. 그래서 세발자전거부터 도전하는 게 저의 큰 일인 거 같다"며 "운전면허 따는 걸 너무 쉽게 생각하고 큰코다칠 뻔했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com