‘박성광♥’ 이솔이, 이혼설 속앓이 후 의미심장 "나를 갉아먹지 않을 것"

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 9월을 앞두고 바빠질 일상을 걱정하면서도 자신의 건강을 챙기겠다는 마음을 전했다.

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이솔이는 지난 9일 개인 계정을 통해 일상 사진과 함께 "일요일 끝나는 거 아쉽다"라는 글을 남겼다.

이어 "정확히는 8월이 끝나는 게 좀 두렵달까. 9월부터 얼마나 바쁠지 감도 안 와. 잘할 수 있겠지?"라며 다가오는 일정에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

그러면서 "예전처럼 나를 갉아먹으면서 하진 말아야지"라고 적으며 무리해서 자신을 몰아붙이기보다는 건강을 챙기면서 일하겠다는 뜻을 내비쳤다.

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또 다른 게시물에서는 "안 익은 면 먹는다고 혼나는 중. 대체 어디까지 퍼져야 하는데. 내 맘대로 살 거야"라고 남기며 소소한 일상 속 유쾌한 모습을 보여주기도 했다.

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이솔이는 과거 건강 문제를 겪었던 사실을 직접 알리기도 했다. 지난해에는 임신을 준비하던 중 암 진단을 받았다고 고백하며 수술과 항암치료를 거쳤던 힘든 시간을 털어놓았다. 현재도 치료를 이어가고 있다고 전한 바 있다.

한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 최근에는 두 사람의 이혼설이 불거지기도 했지만, 이솔이가 직접 사실이 아니라고 밝히며 이를 일축했다.

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tokkig@sportschosun.com