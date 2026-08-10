에스파='4세대 최강'…SM,고척돔 성공 이끈 소름 전략[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 역시는 역시다.

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SM엔터테인먼트(이하 SM)가 원조 K팝 명가의 저력을 다시 한번 입증했다. 소속 그룹 에스파의 고척돔 공연을 통해서다.

에스파는 7일과 8일 서울 구로구 고척스카이돔(이하 고척돔)에서 '2026-27 에스파 라이브 투어~ 싱크 : 컴플랙시티' 서울 공연을 열었다.

고척돔은 약 1만 8000명을 수용할 수 있는 국내 최대 규모의 실내 공연장이다. 엑소 방탄소년단 싸이 빅뱅 임영웅 등 메가 아티스트만 이 공연장에 서왔을 정도로, 팬덤 규모와 대중성을 동시에 판가름 할 수 있는 꿈의 무대다. 걸그룹이 고척돔을 채운 건 2023년 블랙핑크 이후 에스파가 두 번째다. 즉 에스파는 4세대 걸그룹 중 독보적인 입지를 입증한 셈이다.

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이번 공연을 통해 SM은 독창적인 프로듀싱과 정교한 브랜드 전략을 보여줬다.

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에스파는 3만 5000 관객 앞에서 정규 2집 '레모네이드'를 기점으로 새롭게 전개되는 세계관을 펼쳐냈다.

해킹된 상태의 '마이 월드'를 보여주는 VCR로 공연의 포문을 연 에스파는 무대의 주인공이 에스파인지, 아이-에스파(에스파 아바타)인지 궁금증을 자극하는 '레모네이드'에 이어 '스위치 블레이드' '위플래시' '블랙맘바' 'WDA'까지 강렬한 카타르시스로 첫 번째 섹션을 채웠다.

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두 번째 섹션에서는 '카운트 온 미' '설스티' '캔트 펠프 마이셀프' '엔젤 #48' '카무플라주' '키스 앤 텔' 등 서정적이고 밝은 분위기의 무대로, 세번째와 네 번째 섹션에서는 멤버들의 솔로 및 유닛 무대로 반전 매력을 보여줬다. 마지막 섹션은 '아마겟돈' '드라마' '넥스트 레벨' '슈퍼노바' 등 히트곡 퍼레이드로 마침내 승리를 거머쥔 에스파의 모습을 상징화했다.

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이처럼 에스파는 '특이점 발생-침입-감금-각성-해결' 등 5개 섹션을 통해 각기 다른 콘셉트와 스토리를 선보였고, 관객들이 무대 곳곳에 숨겨진 세계관의 단서를 따라 공연에 더욱 몰입할 수 있도록 했다. '광야' '아이-'와 같은 난해한 세계관 설정을 '쇠맛'이라는 에스파만의 시그니처 장르로 선회, 대중이 쉽게 받아들일 수 있도록 만들고 다중우주와 현실 세계의 균열 등 세계관 서사를 무대 연출로 연결해 정체성을 완성한 것이다.

또 고척돔은 처음부터 공연장으로 설계된 곳이 아니라 360도 무대를 세운다거나 하는 무대 연출에 제한이 많다. 그러면서도 공간이 거대한 만큼 음향과 시야를 확보하기도 까다롭다. 그러나 SM은 대형 XR, 가변형 무대, 3D 영상 미디어 아트 등 막대한 자본과 기술력, 엑소 NCT 등의 대형 스타디움 투어로 쌓아온 압도적인 프로덕션 노하우를 쏟아부어 거대한 '에스파 유니버스'를 탄생시켰다.

무엇보다 인상적인 건 대중성과 코어 팬덤을 모두 잡은 A&R 전략이다. 이번 공연에서 2시간 30분 여의 러닝타임 동안 에스파가 선보인 곡은 무려 27곡. 걸그룹 콘서트의 세트리스트라고는 믿기 어려운 압도적인 분량이다. 이지리스닝 트렌드 속에서도 독특한 비트와 중독성 있는 훅을 앞세운 '쇠맛' 음악으로 음원 차트 장기 집권에 성공한 SM의 전략이 빛을 발한 순간이다.

또 SM은 일확천금을 노리지 않았다. 첫 번째, 두 번째 투어에서는 팬덤 화력을 보여줄 수 있는 잠실 실내체육관을, 세 번째 투어에서는 K팝 가수들의 꿈의 무대이자 메이저 공연형 아티스트로 올라섰다는 입간판인 KSPO돔을 선택했다. 초대권이 아닌, 오직 티켓 파워로 정면승부를 건 것이다. 그리고 드디어 고척돔으로 체급을 끌어올리며 계단식 성장의 정석을 보여줬다. 이는 정교한 기획과 자본력, 독보적인 A&R로 메가 브랜드를 만들 수 있다는 'SM 3.0'의 정당성을 다시 한번 증명해낸 결정적 계기다.

SM의 전폭지원에 힘입어 에스파는 세계로 발걸음을 옮긴다. 11일 타이베이 공연을 시작으로 브라질 칠레 페루 멕시코 캐나다 미국 영국 네덜란드 스웨덴 덴마크 독일 이탈리아 프랑스 등에서 글로벌 팬들과 소통한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com