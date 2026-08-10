놀란 감독, 생애 첫 韓예능인데...맷 데이먼 하소연 "7편 동시에 찍는 줄"('유퀴즈')

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[스포츠조선 조민정 기자] 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이' 개봉을 앞두고 주인공 맷 데이먼이 유재석을 만난 자리에서 상상을 뛰어넘는 촬영 현장을 털어놨다. 그는 "영화 7편을 동시에 찍는 기분이었다"고 말해 궁금증을 자아냈다.

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 10일 공식 유튜브 채널을 통해 크리스토퍼 놀란 감독과 맷 데이먼이 출연한 예고 영상을 선공개했다.

이번 방송은 놀란 감독의 첫 한국 방문과 함께 성사된 것으로 두 사람은 영화 '오디세이'를 들고 한국 팬들과 특별한 만남을 갖는다. 공개된 영상에서 맷 데이먼은 '오디세이' 촬영을 떠올리며 "영화 7편을 동시에 찍는 것만큼 힘들었다"고 솔직하게 말했다. 이어 그는 단순히 연기만 하는 것이 아니라 산을 직접 오르고 동굴을 탐험하는 등 대부분의 장면을 실제 현장에서 소화해야 했다고 전했다. 육체적인 강행군이 이어진 촬영이었지만 작품을 위해 모든 배우가 함께 극한의 환경을 견뎌냈다고 덧붙였다.

크리스토퍼 놀란 감독 역시 타협 없는 연출 철학을 드러냈다. '오디세이'는 상업영화 최초로 전 분량을 아이맥스(IMAX) 필름 카메라로 촬영한 작품. 대형 필름 카메라를 활용한 만큼 촬영 환경의 제약도 컸으나 놀란 감독은 완성도를 위해 끝까지 자신의 방식을 고수했다. 맷 데이먼은 "베테랑 제작진을 믿고 모두가 함께 해냈다"며 놀란 감독과 스태프들에 대한 신뢰도 드러냈다.

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놀란 감독의 '유 퀴즈 온 더 블럭' 등장은 생애 첫 한국 예능 출연이라는 점에서도 관심을 모은다. 본 방송에서 영화 이야기는 물론 촬영 비하인드와 한국 방문 소감까지 다양한 이야기를 전할 예정이다.

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한편 '오디세이'는 호메로스의 서사시를 원작으로 한 크리스토퍼 놀란 감독의 신작이다. 맷 데이먼을 비롯해 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 젠데이아, 샤를리즈 테론, 로버트 패틴슨 등 할리우드 스타들이 대거 출연했다.

놀란 감독과 맷 데이먼이 출연하는 '유퀴즈'는 오는 12일 오후 8시 45분에 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com