김제동, 핼쑥하게 야윈 근황 포착..이문세·노사연과 전시회 나들이

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 김제동의 최근 모습이 공개되면서 팬들의 관심이 이어지고 있다. 한층 슬림해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

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가수 이문세는 지난 8일 개인 계정을 통해 지인들과 함께 전시회를 찾은 모습을 공개했다. 사진에는 김제동을 비롯해 노사연, 이성미, 최유라 등이 함께 자리해 다정하게 포즈를 취하고 있다.

그중에서도 오랜만에 모습을 드러낸 김제동이 시선을 모았다. 김제동은 편안한 차림으로 미소를 지으며 카메라를 바라보고 있으며, 이전보다 한층 날씬해진 모습이 눈에 띈다.

최근 방송에서 자주 만나기 어려웠던 만큼 그의 근황을 반가워하는 반응도 나왔다. 누리꾼들 사이에서는 방송에서도 다시 그의 모습을 보고 싶다는 의견이 이어졌다.

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김제동은 2024년 MBC에브리원 예능 프로그램 '고민순삭 있었는데요 없었습니다' 출연 이후 방송 활동이 많지 않은 상황이다. 대신 토크콘서트와 강연 등을 통해 꾸준히 관객들과 만나고 있다.

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지난달에는 성암아트홀에서 약 일주일 동안 토크콘서트를 열고 관객들과 이야기를 나누는 시간을 가졌다.

tokkig@sportschosun.com